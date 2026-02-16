Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант по Венесуэле

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант действий по ситуации вокруг Венесуэлы, однако вместо него американцы "сотворили глупость".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
"Им (США - ред.) постоянно говорю, откровенно говорю, где они неправы. С Мадуро неправы - глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев - не я сам, они меня попросили - я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
По словам белорусского лидера, в вопросе Венесуэлы Трамп "хотел как-то угодить военным". Лукашенко отметил, что США поступили неправильно, захватив президента Венесуэлы. "Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так", - сказал президент Белоруссии.