Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант по Венесуэле - РИА Новости, 16.02.2026
13:40 16.02.2026 (обновлено: 13:43 16.02.2026)
Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант по Венесуэле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант действий по ситуации вокруг Венесуэлы, однако вместо него американцы... РИА Новости, 16.02.2026
в мире, сша, венесуэла, белоруссия, николас мадуро, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Белоруссия, Николас Мадуро, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал США идеальный вариант действий по ситуации вокруг Венесуэлы, однако вместо него американцы "сотворили глупость".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
"Им (США - ред.) постоянно говорю, откровенно говорю, где они неправы. С Мадуро неправы - глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев - не я сам, они меня попросили - я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
По словам белорусского лидера, в вопросе Венесуэлы Трамп "хотел как-то угодить военным". Лукашенко отметил, что США поступили неправильно, захватив президента Венесуэлы. "Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так", - сказал президент Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
