Рыбаков, пропавших у берегов Крыма, ищут четвертый день, сообщили в МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Спасатели четвертый день ищут пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, обследовано 132 километра берега и 302 квадратных километра акватории, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике Крым.