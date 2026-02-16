https://ria.ru/20260216/krym-2074649320.html
Рыбаков, пропавших у берегов Крыма, ищут четвертый день, сообщили в МЧС
Рыбаков, пропавших у берегов Крыма, ищут четвертый день, сообщили в МЧС - РИА Новости, 16.02.2026
Рыбаков, пропавших у берегов Крыма, ищут четвертый день, сообщили в МЧС
Спасатели четвертый день ищут пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, обследовано 132 километра берега и 302 квадратных километра акватории, сообщает РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:53:00+03:00
2026-02-16T11:53:00+03:00
2026-02-16T11:55:00+03:00
происшествия
азовское море
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074400017_0:84:1659:1017_1920x0_80_0_0_9b7d5826a4551157d7be97ffa4efa8f4.jpg
https://ria.ru/20260214/bespilotnik-2074405100.html
https://ria.ru/20260214/rybaki-2074434277.html
азовское море
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074400017_0:0:1659:1245_1920x0_80_0_0_25e78b8331ae0692afd83aacfa7d46ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азовское море, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азовское море, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Рыбаков, пропавших у берегов Крыма, ищут четвертый день, сообщили в МЧС
МЧС: спасатели четвертый день ищут пропавших в Азовском море рыбаков