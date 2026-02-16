https://ria.ru/20260216/krylova-2074672357.html
Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал на 1000 м на Олимпиаде
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинальную стадию на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.
Шедшая второй россиянка упала во втором четвертьфинальном забеге и финишировала последней. После просмотра видеоповтора судьи установили, что китаянка Чжан Чутун нарушила правила в контактной борьбе с Крыловой. Таким образом, Крылова получила место в полуфинале, а китаянка была дисквалифицирована.
Ранее Крылова принимала участие на дистанции 500 м, где сошла в ходе квалификации.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.