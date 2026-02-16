Рейтинг@Mail.ru
Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал на 1000 м на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
13:13 16.02.2026 (обновлено: 14:38 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/krylova-2074672357.html
Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал на 1000 м на Олимпиаде
Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинальную стадию на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T13:13:00+03:00
2026-02-16T14:38:00+03:00
https://ria.ru/20260214/posashkov-2074440178.html
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал на 1000 м на Олимпиаде

Российская шорт-трекистка Крылова вышла в полуфинал на дистанции 1000 м на ОИ

Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинальную стадию на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.
Шедшая второй россиянка упала во втором четвертьфинальном забеге и финишировала последней. После просмотра видеоповтора судьи установили, что китаянка Чжан Чутун нарушила правила в контактной борьбе с Крыловой. Таким образом, Крылова получила место в полуфинале, а китаянка была дисквалифицирована.
Ранее Крылова принимала участие на дистанции 500 м, где сошла в ходе квалификации.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м
14 февраля, 22:29
 
