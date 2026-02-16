Посол Корчунов: Норвегия и НАТО вынашивают планы морской блокады России

Норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями под предлогом "российской угрозы", вместе с другими странами НАТО вынашивают планы морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение". О том, как в нынешних условиях работает российское посольство, и как в Норвегии восприняли гренландский кризис, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

– Норвегия продолжает оказывать Киеву военную поддержку. Какую помощь Осло оказал Украине за 2025 год? Какие вооружения включались в нее?

– В 2025 году ассигнования Норвегии на военную накачку киевского режима в рамках "Программы Нансена для Украины" увеличились более чем в четыре раза до семи миллиардов долларов. Общий объем оказанной Осло военпомощи с февраля 2022 года достиг десяти миллиардов долларов. В госбюджете на текущий год предусмотрено выделение на эти цели еще семи миллиардов долларов.

Наиболее ценной считается передача нескольких батарей ЗРК NASAMS и регулярные поставки зенитных ракет к ним, а также шести самолетов F-16. Осло вместе с Лондоном возглавляет "коалицию" по военно-морскому содействию Украине, состоит в аналогичных форматах по БПЛА, средствам ПВО и РЭБ. Значительная часть норвежского финансирования идет на закупки американских вооружений и боеприпасов для Украины по линии ряда многосторонних механизмов, включая "Список приоритетных потребностей Украины". Норвежские оборонные компании создают на Украине совместные предприятия по производству артиллерийских снарядов, зенитных ракет и безэкипажных катеров. Норвежские инструкторы обучили более десяти тысяч украинских военнослужащих в Норвегии, Великобритании, Германии, Литве и Польше. Осло руководит операцией "Легион" (Legio) по подготовке и оснащению бригады ВСУ в возведенном норвежцами лагере "Йомсборг" близ польского населенного пункта Липа.

В ноябре 2025 года заключено соглашение о намерении наладить в Норвегии украинское производство беспилотных аппаратов. Пилотную линию планируется запустить в начале 2026 года с увеличением объема выпуска в течение года.

Исходим из того, что, являясь одним из главных спонсоров киевского режима, Осло содействует продолжению кровопролития и не может не нести ответственности за совершаемые украинскими формированиями военные преступления, вызванные ими жертвы и разрушения.

– Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ранее не исключил возможности обучения ВСУ норвежскими военными на территории Украины, а бывший министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны для ВСУ. Есть ли информация, приступили ли они к реализации этих планов? Будет ли Россия рассматривать норвежских инструкторов как законные цели на территории Украины? Изъявляет ли Норвегия желание принять участие в "гарантиях безопасности" Украины и каким образом?

– Норвегия прочно закрепилась в первых рядах европейской "партии войны", выступающей за продолжение конфликта с недостижимой целью его завершения "на украинских условиях". Реальный мотив этой возглавляемой "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) группы стран состоит в циничном и безжалостном использовании Украины как орудия для нанесения максимального ущерба, а в идеале – стратегического поражения России.

Представители Осло участвуют в "коалиции желающих", заявляя, что Украина должна получить "реальные гарантии безопасности" при участии как Европы, так и США. Здесь предварительно планируют, что после прекращения болевых действий и подписания мирного соглашения норвежские военнослужащие могут войти в состав европейских многонациональных сил для Украины, где займутся тренировками и обучением ВСУ.

Руководство России неоднократно указывало на то, что наша страна выступает категорически против направления иностранных военных контингентов на Украину, рассматривая соответствующие намерения стран НАТО как одну из первопричин конфликта, ради устранения которых проводится СВО. Очевидно, норвежских военнослужащих это также касается.

– На севере Финляндии формируется многонациональная тактическая группа передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Норвегия примет участие в формировании этих сил. Планирует ли королевство направить туда свой контингент и вооружение? Известно ли, о каких цифрах идет речь? Представляет ли эта группа угрозу для России?

– На полях саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года Норвегия объявила об участии в передовом присутствии сухопутных войск альянса в Финляндии (Forward Land Forces). Количественные параметры норвежского вклада пока не разглашаются. В текущем году к Норвегии перешло председательство в формате Североевропейского оборонного сотрудничества (НОРДЕФКО), где предпринимаются усилия в том числе по стандартизации продукции ВПК и увеличению доли совместных закупок. Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры. Разумеется, эти и другие открыто направленные против России военные приготовления стран НАТО на северном фланге ведут к росту напряженности и представляют непосредственную угрозу нацбезопасности нашей страны, вынуждая принимать ответные меры военно-технического характера.

– Как в Норвегии восприняли ситуацию с Гренландией? Есть ли у норвежских властей опасения, что США возьмутся и за ее арктическую территорию?

– Ситуацию вокруг Гренландии здесь восприняли весьма болезненно. Местные эксперты действительно высказывали опасения в связи с ее возможными проекциями на Шпицберген. Не по-союзнически повел себя президент Хорватии Зоран Миланович, предложивший Дональду Трампу обратить внимание на норвежский архипелаг. В Осло выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Дании и отправили в Гренландию двух штабных офицеров, за что Вашингтон пригрозил Норвегии и еще семи европейским странам пошлинами. После достижения некоего "рамочного соглашения" с генсекретарем НАТО Марком Рютте президент США отказался от планов ввести пошлины.

На нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, а его главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованно направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами. Реализация такого сценария будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в этом регионе, который совсем недавно был зоной низкой напряженности и международного сотрудничества. Мы, со своей стороны, хотели бы, чтобы взаимодействие арктических государств и впредь выстраивалось в спокойном конструктивном ключе на основе принципов международного права, но будем вынуждены надлежащим образом реагировать на возникающие вызовы.

– Какие действия предпринимают Норвегия и другие страны НАТО в Арктике? Что из этого вызывает наибольшее беспокойство?

– Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение", расставляя повсюду своих "часовых" (операции НАТО "Балтийский часовой", "Восточный часовой", "Арктический часовой") и ограничивая свободу судоходства в нарушение норм международного права. Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны.

Под откровенно надуманным предлогом "российской угрозы" норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями от создания условий для увеличения присутствия НАТО в Арктике, огромных вложений в закупку вооружений, в том числе ударных наступательных потенциалов, до заблаговременного минирования собственных мостов, строительства бомбоубежищ и непрерывного стрессирования своего населения надвигающимся "кризисом или войной". И это дает эффект – жители страны напуганы: следуя методичкам властей по кризисной готовности, норвежцы запасаются питьевой водой и сухпайками, а службы психологической помощи фиксируют кратный рост звонков с жалобами на страх войны и хаоса.

В последнее время военно-политическое руководство Норвегии публично раскручивает нарратив об угрозах трансатлантической безопасности, якобы исходящих от военных потенциалов России на Кольском полуострове, особенно подлодок Северного флота. Очевидно стремление Осло продемонстрировать собственную значимость и даже незаменимость для Вашингтона и Лондона. При этом здесь явно упускают из вида, что нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО в отношении российских сил стратегического сдерживания расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность. Поощряя эскалацию напряженности, в Осло создают серьезные риски, в том числе для своих северных регионов, которые планомерно превращаются в плацдарм альянса для операций против нашей страны.

– Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие ЕС. Можно ли говорить, что необходимость мер в ответ на ограничения в отношении российских рыболовных судов полностью отпала?

– Необходимо отметить, что взаимодействие России и Норвегии по вопросам рыболовства с начала СВО не прекращалось. В Осло прекрасно отдают себе отчет в том, что свертывание многолетнего прагматичного сотрудничества в этой сфере ударит по совместно регулируемым рыбным запасам Баренцева моря, в первую очередь, по запасам трески. Вместе с тем, несмотря на, в целом, прагматичный подход, санкционное давление на российские рыболовные компании здесь усиливается. Так, в июле 2025 года введены ограничения на ведение промысла судами, принадлежащими мурманским компаниям "Норебо" и "Мурман СиФуд" в рамках присоединения Норвегии к 17-му пакету есовских санкций. В ответ российская сторона в декабре 2025 года приостановила свое участие в ряде рабочих групп Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, что, по свидетельству экспертов, вызывает в Осло серьезную тревогу. При этом российской стороной не исключается возможность принятия дополнительных ответных мер.

– Скажите, не предпринимают ли местные власти попыток переместить наше посольство или иным образом препятствовать его работе?

– Каких-либо попыток со стороны норвежских властей отобрать у посольства его объекты недвижимости не предпринимается. Вместе с тем после февраля 2022 года диппредставительство испытывает сложности в решении ряда практических вопросов и нередко сталкивается с дискриминацией со стороны норвежских поставщиков товаров и услуг. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства. Исходим из того, что норвежские власти будут надлежащим образом выполнять свои международные обязательства, памятуя о фундаментальном для межгосударственных отношении принципе взаимности.

– Широкий общественный резонанс как в Норвегии, так и за рубежом получил сюжет с награждением Нобелевской премией мира венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо, которая передарила ее президенту Соединенных Штатов. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы этой награды?

– Действительно, в последнее время проблематика данной некогда престижной награды закрепилась в медийной повестке дня Норвегии в качестве своеобразного тренда. При этом приходится констатировать, что с учетом развития последних событий с лауреатом из Венесуэлы информационные поводы получаются весьма противоречивыми и вместо позитивных откликов все чаще звучит обоснованная критика.

Так, жест Марии Корины Мачадо, которая, не моргнув глазом, передарила премию в целях заработать политические очки, был воспринят общественностью как неуважение. Ряд местных политиков и экспертов открыто задаются вопросом – не настало ли уже время провести реформу Норвежского Нобелевского комитета, интересуются как назначаются его члены, представителями каких профессий они являются и какой экспертизой в области миротворчества располагают? К слову, даже сам Норвежский Нобелевский комитет, при всей своей ангажированности в этом контексте отметил, что завещанием Нобеля не предусмотрена передача, дарение или разделение награды.

Ну раз уж сам Норвежский Нобелевский комитет апеллирует к завещанию, то хотелось бы вкратце также напомнить, что там также не указано, что в нем должны сидеть только отставные политики из числа представленных в Стортинге политсил и исключительно граждане Норвегии. При этом в прошлом в состав комитета входил и мининдел Норвегии. Стоит ли в этой связи говорить о какой-либо гарантии принятия непредвзятых решений, которые всегда одобрением встречает правительство. По большому счету пренебрежение буквой данного документа и привело премию в нынешнее плачевное состояние, когда награжденные за политически "правильную" позицию лауреаты неожиданно для жюри распоряжаются ей как коллекционной вещью.

Очевидна трансформация Нобелевской премии мира в инструмент давления на политическую систему идейного противоположных западному мировоззрению стран. Последствия оказания такого влияния весь мир увидел в начале января этого года, когда в нарушение международного права президент суверенной страны был похищен в результате акта неспровоцированной агрессии и, не взирая на иммунитет главы государства, будет подвергнут суду.

– Десятого февраля отмечался День дипломатического работника. Как вы видите роль дипломатии в современном мире, не кажется ли, что она отошла на второй план и насколько важна именно сейчас?

– В текущих мировых условиях, когда вопросы войны и мира широко обсуждаются в СМИ и социальных сетях, а переписка между мировыми лидерами выкладывается в интернет, приходится констатировать изменение классического облика дипломатической работы.

При этом дипломатия, как и любая другая профессия, адаптируется к новым условиям. На современном этапе важным становится ее публичный компонент и особую ценность приобретает скорость реагирования на быстро меняющуюся международную обстановку. Дипломатам важно обеспечивать эффективную коммуникацию как с представителями внешнеполитических ведомств других государств, международных организаций, так и с российской и иностранной аудиторией.

Вместе с тем традиционная дипломатия, как представляется, не может быть заменена "мегафонной". При всей актуальности на нынешнем историческом этапе инклюзивности и открытости в межгосударственных отношениях присутствует масса чувствительных тем для разговоров, требующих особого подхода. В этой связи сожаление вызывает линия западных партнеров на сворачивание дипломатических коммуникаций, либо их сужение до крайне утилитарных проблематик. Данные каналы общения являются важным методом подготовки решений и сверки позиции по тем или иным актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Отдельного внимания в этом контексте заслуживают подходы стран ЕС и его институтов, демонстрирующих пренебрежение дипломатической работой. Высылки, сокращение численности и штата российских загранучреждений, введение ограничений на передвижения дипсотрудников и членов их семей – все это современный почерк европейской дипломатии и не соответствует духу Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Соответственно, выбор делается в пользу эскалации, что служит сигналом о превалировании в европейских эшелонах власти силовых, а не дипломатических подходов к разрешению государственных споров, в результате чего только множатся риски для пренебрегающих дипломатией стран.

Запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности "войны с Россией", который усилился после того, как стало очевидно, что задача о нанесении нам "стратегического поражения" стала несбыточной. Норвежские власти, в частности, разослали письма жителям страны с призывом быть готовыми к тому, что их дома, автомобили, лодки и иное имущество будет конфисковано в случае возможной полномасштабной войны с Россией, рекомендуется запасаться водой и продуктами питания.