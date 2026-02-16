Рейтинг@Mail.ru
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну
09:09 16.02.2026 (обновлено: 09:31 16.02.2026)
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну
териберка, кола, общество
Териберка, Кола, Общество
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну

Автобусы и другой транспорт выведут из заснеженной Териберки утром в понедельник

МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Организованная колонна, в состав которой войдут автобусы, будет сформирована утром в понедельник для вывода из села Териберка, дорогу в которое замело снегом в выходные, сообщил региональный минтранс.
"Сегодня, 16 февраля, планируется сопровождение организованной колонны: в 09.00 формируется колонна из села Териберка до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники для всех видов транспортных средств (первые в колонне следуют автобусы большого класса)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на автоподъезде к Териберке работала техника: грейдер, погрузчик, экскаватор, три шнека. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.
Колонна, вышедшая из села Териберка в субботу поздно вечером, без происшествий проехала автодороги регионального значения - автоподъезд к Териберке и Кола-Серебрянские ГЭС, - и в 3.00 16 февраля выехала на автодорогу федерального значения Р-21 "Кола".
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку. В субботу вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы.
Машина, запорошенная снегом - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Россиян предупредили о рисках поездки в заснеженной машине
11 декабря 2024, 02:15
 
