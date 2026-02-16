https://ria.ru/20260216/kolonna-2074604523.html
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну - РИА Новости, 16.02.2026
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну
Организованная колонна, в состав которой войдут автобусы, будет сформирована утром в понедельник для вывода из села Териберка, дорогу в которое замело снегом в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:09:00+03:00
2026-02-16T09:09:00+03:00
2026-02-16T09:31:00+03:00
териберка
кола
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074609715_0:96:706:493_1920x0_80_0_0_6b7baa8ce8c60ec5aca874c61f8aa44e.jpg
https://ria.ru/20241211/mashina-1988519648.html
териберка
кола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074609715_12:0:676:498_1920x0_80_0_0_6600ba19d0a5a9054207fb182551b8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
териберка, кола, общество
Териберка, Кола, Общество
Для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют колонну
Автобусы и другой транспорт выведут из заснеженной Териберки утром в понедельник
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Организованная колонна, в состав которой войдут автобусы, будет сформирована утром в понедельник для вывода из села Териберка, дорогу в которое замело снегом в выходные, сообщил региональный минтранс.
"Сегодня, 16 февраля, планируется сопровождение организованной колонны: в 09.00 формируется колонна из села Териберка
до участка дороги Кола
- Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники для всех видов транспортных средств (первые в колонне следуют автобусы большого класса)", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что в ночь на автоподъезде к Териберке работала техника: грейдер, погрузчик, экскаватор, три шнека. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.
Колонна, вышедшая из села Териберка в субботу поздно вечером, без происшествий проехала автодороги регионального значения - автоподъезд к Териберке и Кола-Серебрянские ГЭС, - и в 3.00 16 февраля выехала на автодорогу федерального значения Р-21 "Кола".
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку. В субботу вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы.