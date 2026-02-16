Рейтинг@Mail.ru
16:42 16.02.2026
Глава Минздрава России посетил лечебные учреждения в Кировской области
Глава Минздрава России посетил лечебные учреждения в Кировской области
михаил мурашко, кировская область
Глава Минздрава России посетил лечебные учреждения в Кировской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Кировской области Александр Соколов посетили лечебные учреждения Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил лечебные учреждения Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов ознакомил главу Минздрава РФ с опытом повышения доступности медицинской помощи жителям региона и уникальными практиками реализации национальных проектов для повышения продолжительности жизни", - говорится в сообщении.
Глава региона рассказал, что в последние годы в Кировской области активно внедряют цифровые сервисы и бережливые подходы в здравоохранении. Как результат, повышается производительность труда. Так, средний показатель приема врача первичного звена в 2025 году вырос до 18 человек в смену против 14 в 2024 году. В результате разделения потоков пациентов время ожидания в регистратуру уменьшилось с 10 до 1,5 минуты, у кабинета врача-специалиста — более чем в 7 раз — с 23 до 3 минут, проведение профилактических осмотров — с 4 до 1,5 дней.
"Демонстрирует рост интенсивность использования оборудования в один рабочий день — МРТ-аппаратов, КТ, УЗИ. Это сказывается на доступности медпомощи. За последние 2 года наши врачи в поликлиниках приняли на 2 миллиона больше граждан", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Делегации Минздрава России продемонстрировали работу единственного в России Центра медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников СВО в Слободском районе, где защитники и их семьи проходят восстановительное лечение. Медицинскую реабилитацию и лечение в Центре прошли уже более 770 человек, в том числе 448 членов их семей, включая 195 детей. Губернатор отметил, что более 95% ветеранов СВО, вернувшихся в регион, прошли специальную диспансеризацию, порядка 90% направляется для более глубокой диагностики и высокотехнологичного лечения.
Главе Минздрава России показали детскую поликлинику в городе Слободской для 26 тысяч детей, ставшую самым масштабным строительством в социальной сфере за последние годы в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
В ходе знакомства с работой областной клинической больницы Мурашко оценил возможности Регионального сосудистого центра. Его переоснащение по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" позволяет ежегодно увеличивать объемы оказания специализированной медицинской помощи. За последние 5 лет отмечается рост числа выполненных оперативных вмешательств на сердце в 1,5 раза. В больнице также организована централизованная клинико-диагностическая лаборатория, которая проводит 382 вида исследований. Планово или экстренно выполняется около 32 тысяч исследований в день и около 12 миллионов в год.
Министр здравоохранения России также посетил областной наркологический диспансер.
Как отметил губернатор Кировской области, в последние годы серьезные усилия правительства региона были направлены на снижение алкоголизации населения, введены дополнительные ограничительные меры на продажу алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, реализуются корпоративные программы укрепления здоровья в трудовых коллективах.
"Благодаря предпринятым мерам мы уже фиксируем значительное снижение развития такого пагубного явления в Кировской области. В сравнении с 2023 годом более чем в 2 раза сократилась смертность, обусловленная алкоголем, более чем в 1,5 раза — случайные отравления алкоголем", — констатировал глава региона.
 
