Сообщения якобы встречавших пропавшую в Карелии послушницу не подтвердились

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Свидетельства людей, которые якобы встречали пропавшую 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженку Екатеринбурга, после проверки не нашли подтверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Ранее стало известно, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам , 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина, которая приехала в Валаамский монастырь на послушание, была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД, в поисках задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. По состоянию на четверг практически весь остров Валаам был обследован в поисках пропавшей.

"В ходе поисков поступало несколько свидетельств о том, что Простакову видели в Сортавала . После проверки по камерам видеонаблюдения оказалось, что это не она", – сказала представитель отряда "Лиза Алерт".

По ее словам, добровольцы "Лиза Алерт" продолжают анализировать всю поступающую информацию и координировать поиски пропавшей.