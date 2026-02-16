Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем

КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры помогут вовремя выявить или предотвратить заболевания сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса, кандидат медицинских наук, заведующий организационно-методическим отделом Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Барбараша" Алексей Алексеенко.

"Нужно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию регулярно. В возрасте до 40 лет, начиная с 18-летнего возраста – раз в три года, после 40 лет ежегодная диспансеризация. Вот именно диспансеризация позволяет выявить и на том именно этапе в основном выявляются сердечно-сосудистые заболевания", – сказал Алексей Алексеенко

Кардиолог уточнил, что диспансеризация включает в себя осмотр пациента врачом, анкетирование пациента, выявление наследственных предрасположенностей, выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также стандартный набор обследований, которые позволят заподозрить наличие какой-либо патологии.

"То есть это уровень общего холестерина, уровень глюкозы крови, это проведение электрокардиограммы, рентгенографии органов грудной клетки. Даже на рентгенографии, на флюорографии, можно увидеть уже увеличенные контуры сердца, когда сердце увеличено вследствие длительно существующей гипертонической болезни. Многие люди страдают гипертонией и об этом даже не знают, не ощущают повышенного давления", – рассказал врач.

Алексеенко уточнил, что основными факторами риска для возникновения заболеваний сердца могут свидетельствовать выход за нормы показателей уровня холестерина крови, уровня глюкозы крови, появление изменений на ЭКГ, каких-либо нарушений ритма сердца или проводящей системы сердца и повышение артериального давления.