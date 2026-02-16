Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/kardiolog-2074576431.html
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем - РИА Новости, 16.02.2026
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем
Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры помогут вовремя выявить или предотвратить заболевания сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:24:00+03:00
2026-02-16T01:24:00+03:00
здоровье - общество
россия
алексей алексеенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg
https://ria.ru/20260109/meditsina-2066944439.html
https://ria.ru/20260121/oms-2069204045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f06588e3edae30130007c3e682ede552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, алексей алексеенко, общество
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Алексеенко, Общество
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем

РИА Новости: врач Алексеенко порекомендовал регулярно проходить диспансеризацию

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры помогут вовремя выявить или предотвратить заболевания сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса, кандидат медицинских наук, заведующий организационно-методическим отделом Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Барбараша" Алексей Алексеенко.
"Нужно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию регулярно. В возрасте до 40 лет, начиная с 18-летнего возраста – раз в три года, после 40 лет ежегодная диспансеризация. Вот именно диспансеризация позволяет выявить и на том именно этапе в основном выявляются сердечно-сосудистые заболевания", – сказал Алексей Алексеенко.
Планшетный компьютер с программой на тему Здоровье человека - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
9 января, 02:06
Кардиолог уточнил, что диспансеризация включает в себя осмотр пациента врачом, анкетирование пациента, выявление наследственных предрасположенностей, выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также стандартный набор обследований, которые позволят заподозрить наличие какой-либо патологии.
"То есть это уровень общего холестерина, уровень глюкозы крови, это проведение электрокардиограммы, рентгенографии органов грудной клетки. Даже на рентгенографии, на флюорографии, можно увидеть уже увеличенные контуры сердца, когда сердце увеличено вследствие длительно существующей гипертонической болезни. Многие люди страдают гипертонией и об этом даже не знают, не ощущают повышенного давления", – рассказал врач.
Алексеенко уточнил, что основными факторами риска для возникновения заболеваний сердца могут свидетельствовать выход за нормы показателей уровня холестерина крови, уровня глюкозы крови, появление изменений на ЭКГ, каких-либо нарушений ритма сердца или проводящей системы сердца и повышение артериального давления.
С 9 по 15 февраля 2026 года проводится Неделя осведомленности о заболеваниях сердца, объявленная Минздравом РФ.
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
21 января, 04:47
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлексей АлексеенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала