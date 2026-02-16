Предприниматель из Калмыкии требует два миллиона рублей от театра Кадышевой

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Калмыкии Максим Обушенков просит арбитражный суд Москвы взыскать с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой около 2,2 миллиона рублей задолженности по договору, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Предмет договора на данный момент не сообщается. Иск поступил в суд 3 февраля и пока оставлен без движения из-за отсутствия у суда доказательств оплаты истцом госпошлины в установленном размере.

Кроме того, суд предложил Обушенкову обосновать предъявление искового заявления в арбитражный суд Москвы , так как условиями договора предусмотрено рассмотрение споров по месту нахождения заказчика, которым является зарегистрированный в Калмыкии истец.

Устранить недостатки истцу предложено до 10 марта.

Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Ее вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).