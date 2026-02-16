Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин

ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что согласится выдвинуть кандидатуру на выборы главы республики, если ее поддержит президент России Владимир Путин.

Выборы главы республики пройдут осенью 2026 года, Кадыров в июле 2023 года заявлял о готовности принять в них участие.