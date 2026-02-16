Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин

ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что согласится выдвинуть кандидатуру на выборы главы республики, если ее поддержит президент России Владимир Путин.
В своем Telegram-канале он сообщил, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе совещания обратился к нему от имени команды первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова и всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии "Единая Россия" на выборы главы ЧР.
"Мне дорого такое высокое доверие народа, всей нашей команды, и также очень важно решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Выборы главы республики пройдут осенью 2026 года, Кадыров в июле 2023 года заявлял о готовности принять в них участие.
