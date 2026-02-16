Рейтинг@Mail.ru
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин - РИА Новости, 16.02.2026
20:06 16.02.2026
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин - РИА Новости, 16.02.2026
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что согласится выдвинуть кандидатуру на выборы главы республики, если ее поддержит президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2026
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин

Кадыров выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что согласится выдвинуть кандидатуру на выборы главы республики, если ее поддержит президент России Владимир Путин.
В своем Telegram-канале он сообщил, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе совещания обратился к нему от имени команды первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова и всего чеченского народа с просьбой принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии "Единая Россия" на выборы главы ЧР.
"Мне дорого такое высокое доверие народа, всей нашей команды, и также очень важно решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Выборы главы республики пройдут осенью 2026 года, Кадыров в июле 2023 года заявлял о готовности принять в них участие.
