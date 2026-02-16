Рейтинг@Mail.ru
15:36 16.02.2026
Россияне стали чаще выбирать длинные инструменты инвестиций
2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне в 2025 году стали чаще выбирать длинные инструменты инвестиций – к такому выводу пришли эксперты Всероссийского союза страховщиков, проанализировав статистику рынка страхования жизни.
"По итогам 2025 года резервы страховщиков жизни составили 2,9 триллиона рублей, то есть рост на 33% - и это уже действительно такой хороший показатель. Это существенно больше 1% ВВП, и это хороший знак, потому что страховщики - одни из тех, кто приносит длинные деньги в экономику", - сказал журналистам вице-президент ВСС Глеб Яковлев.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
13 февраля, 16:58
"Резервы увеличиваются, а это длинные деньги, как мы говорили. Это означает, что проводилась со стороны страховщиков правильная разъяснительная работа с гражданами", – сказал Яковлев. Он напомнил, что в прошлом году рост рынка был обеспечен в основном краткосрочными договорами, но в 2025 году тенденция переломилась и страховщики все больше стали уходить в "длинные" деньги.
Суммарные премии страховщиков жизни в 2025 году увеличились почти на 9% по сравнению с 2024 годом, до 2,3 триллиона рублей. При этом выплаты клиентам по страхованию жизни выросли за прошлый год на 18% и составили 1,7 триллиона рублей.
При этом накопительное страхование жизни (НСЖ) за 2025 год показало снижение – общий объем сборов сократился на 15,8% до 1,218 триллиона рублей. Сборы в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) выросли за год почти на 82% - и достигли за прошлый год 911 миллиардов рублей. Яковлев объяснил это прекращением действия этого вида страхования. "Все, кто хотел прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, думаю, это смогли сделать", - сказал он.
Новый продукт - долевое страхование жизни (ДСЖ), который приходит на смену, уже начал расти: объем сборов по нему достиг к концу 2025 года 27,5 миллиарда рублей. "Понятно, что там потенциал гораздо больше, и мы работаем над тем, чтобы ничего не мешало росту данного продукта", – сказал Яковлев.
Объемы кредитного страхования жизни заемщиков в 2025 году, по оценке ВСС, вросли 2,5% - до 78 миллиардов рублей. При этом объём выплат вырос на 13,2% по сравнению с предшествующим годом. По прочим видам страхования эксперты отметили снижение премий - с 101 миллиардов рублей за 2024 год до 72 миллиардов рублей за 2025 год.
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Инвестиции в российскую недвижимость через ЗПИФы достигнут 5 трлн рублей
12 февраля, 14:14
 
