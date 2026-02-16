Рейтинг@Mail.ru
10:31 16.02.2026
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году
2026-02-16T10:31:00+03:00
2026-02-16T10:31:00+03:00
2026
экономика, россия, татьяна голикова, общество
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Общество
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году

Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров в РФ к 2030 году

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с прогнозом потребностей экономики.
"Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики необходимо создать к 2030 году эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, исходя из прогноза потребности в кадрах", - сказала вице-премьер на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Она добавила, что необходимо укреплять связь между работодателями и образовательными организациями, а также повышать престиж востребованных профессий.
