Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году
16.02.2026
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году
Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров в РФ к 2030 году
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с прогнозом потребностей экономики.
"Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики необходимо создать к 2030 году эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, исходя из прогноза потребности в кадрах", - сказала вице-премьер на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".
Она добавила, что необходимо укреплять связь между работодателями и образовательными организациями, а также повышать престиж востребованных профессий.