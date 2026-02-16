Голикова призвала создать эффективную систему подготовки кадров к 2030 году

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с прогнозом потребностей экономики.

"Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики необходимо создать к 2030 году эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, исходя из прогноза потребности в кадрах", - сказала вице-премьер на форуме "Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти".