Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Порядка 360 компаний занимаются выпуском пищевых товаров в Москве, в том числе они производят изделия, востребованные на Масленицу – от блинов до различных деликатесов, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

Он назвал производство продуктов питания одной из основных отраслей столичной промышленности.

"В столице работает около 360 предприятий, на которых трудятся более 65 тысяч специалистов. Компании получают широкий спектр поддержки от города, что позволяет им наращивать мощности и выпускать востребованную продукцию", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Так, в столице функционирует компания RBE Group. Она производит блинчики с различными начинками. Изделия предприятия поставляются в соцучреждения и организации здравоохранения. В свою очередь, Лианозовской молочный комбинат производит каждый день около 3 миллионов пачек различной продукции. Также ежедневно он принимает порядка 50 молоковозов.

"Русский рыбный мир" увеличивает выпуск продукции из рыбы, а также лососевой икры. В свою очередь завод "Карат" каждый месяц выпускает 550 тонн творожного сыра. Общий объем продаж увеличился на 8% по сравнению с 2024 годом. Компания "Нутис" производит арахисовую пасту без добавления сахара, консервантов и растительных жиров.

Ежегодно в столице начинают работу около 150 технологических компаний. Сейчас в городе функционирует около 4,6 тысячи предприятий, на них работает более 755 тысяч человек. Для московских компаний есть различные меры поддержки – налоговые льготы, компенсации процентов по инвесткредитам и другие.