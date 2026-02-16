Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:33 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/garbuzov-2074704083.html
Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу
Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу - РИА Новости, 16.02.2026
Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу
Порядка 360 компаний занимаются выпуском пищевых товаров в Москве, в том числе они производят изделия, востребованные на Масленицу – от блинов до различных... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:33:00+03:00
2026-02-16T14:33:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074701531_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_e1807390443cd48ed94502ecd9130b34.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074701531_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_133cd50af581bc28b79c9c4ef2585466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Гарбузов: компании Москвы выпускают продукты, востребованные на Масленицу

Гарбузов: предприятия Москвы производят продукты, востребованные на Масленицу

© Фото : Пресс-служба ДИППКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Красная икра
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Порядка 360 компаний занимаются выпуском пищевых товаров в Москве, в том числе они производят изделия, востребованные на Масленицу – от блинов до различных деликатесов, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
Он назвал производство продуктов питания одной из основных отраслей столичной промышленности.
"В столице работает около 360 предприятий, на которых трудятся более 65 тысяч специалистов. Компании получают широкий спектр поддержки от города, что позволяет им наращивать мощности и выпускать востребованную продукцию", – приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Так, в столице функционирует компания RBE Group. Она производит блинчики с различными начинками. Изделия предприятия поставляются в соцучреждения и организации здравоохранения. В свою очередь, Лианозовской молочный комбинат производит каждый день около 3 миллионов пачек различной продукции. Также ежедневно он принимает порядка 50 молоковозов.
"Русский рыбный мир" увеличивает выпуск продукции из рыбы, а также лососевой икры. В свою очередь завод "Карат" каждый месяц выпускает 550 тонн творожного сыра. Общий объем продаж увеличился на 8% по сравнению с 2024 годом. Компания "Нутис" производит арахисовую пасту без добавления сахара, консервантов и растительных жиров.
Ежегодно в столице начинают работу около 150 технологических компаний. Сейчас в городе функционирует около 4,6 тысячи предприятий, на них работает более 755 тысяч человек. Для московских компаний есть различные меры поддержки – налоговые льготы, компенсации процентов по инвесткредитам и другие.
Ранее заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что столичные власти оформили 36 офсетных контрактов за период с 2017 по 2025 год, по ним в Москву поступят лекарства, медизделия, оборудование для городского хозяйства и другие товары.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала