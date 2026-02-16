Рейтинг@Mail.ru
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник
19:21 16.02.2026
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник
Неизвестные нанесли свастику и надписи с призывами к убийству ряда известных личностей на монумент в центре Парижа, сообщила в понедельник газета Figaro со... РИА Новости, 16.02.2026
В Париже неизвестные нанесли свастику и призывы к убийству на памятник

В Париже неизвестные нанесли свастику и надписи про убийство на памятник

Французские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Французские полицейские. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Неизвестные нанесли свастику и надписи с призывами к убийству ряда известных личностей на монумент в центре Парижа, сообщила в понедельник газета Figaro со ссылкой на местные власти.
"Утром в понедельник, 16 февраля, статуя Республики проснулась покрытая (знаками – ред.) ненависти. На монументе в центре одноименной площади в самом центре Парижа были обнаружены свастика и несколько других надписей", - говорится в статье.
Среди нанесенных на памятник фраз – призывы к смертной казни экс-министра культуры Франции Жака Ланга, чье имя сотни раз фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет Figaro. Такой же призыв был сделан и по отношению к "французскому государству", сообщает газета. Вандалы также призвали "убить Ротшильдов".
Местные власти заявили, что намерены подать жалобу и что чистка памятника пройдет в понедельник, сказано в материале.
