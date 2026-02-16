МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бизнес в Финляндии в четвертом квартале 2025 года подал на 16% больше заявлений на банкротство, чем в третьем квартале 2023 года, перед вводом первых ограничений на пересечение границы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Граница между Финляндией Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

Так, количество банкротств финских компаний в последнем квартале 2025 года достигло максимума за все время ведения статистики (с начала 2020 года), увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года, перед первым закрытием границ, на 16,3%.

В годовом выражении, по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, рост банкротств составил 10,5%. Такие темпы банкротств стали максимальными с четвертого квартала 2023 года.