Банкротства финских компаний выросли на 16% из-за закрытия границ с Россией
Банкротства финских компаний выросли на 16% из-за закрытия границ с Россией
экономика
россия
финляндия
мария захарова
евростат
россия
финляндия
Банкротства финских компаний выросли на 16% из-за закрытия границ с Россией
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бизнес в Финляндии в четвертом квартале 2025 года подал на 16% больше заявлений на банкротство, чем в третьем квартале 2023 года, перед вводом первых ограничений на пересечение границы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Граница между Финляндией
и Россией
закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Так, количество банкротств финских компаний в последнем квартале 2025 года достигло максимума за все время ведения статистики (с начала 2020 года), увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года, перед первым закрытием границ, на 16,3%.
В годовом выражении, по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, рост банкротств составил 10,5%. Такие темпы банкротств стали максимальными с четвертого квартала 2023 года.
При этом количество новых регистраций бизнеса в последнем квартале прошлого года увеличилось на 12,9% в сравнении с третьим кварталом 2023 года, а в годовом выражении - на 5,3%. Темпы прироста сокращаются второй месяц подряд и находятся на минимуме с первого квартала 2025 года.