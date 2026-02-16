Объявлена программа "RТ.Док: Время наших героев" в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На IV Международном фестивале документального кино "RТ.Док: Время наших героев" зрителей ждут премьеры от российских документалистов, фильмы иностранных авторов, круглые столы с участием известных экспертов, а также праздничный концерт ко Дню защитника Отечества с участием звезд российской эстрады. Мероприятие пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия".

Церемония открытия фестиваля состоится 21 февраля в 17:00. Гости вечера увидят новый фильм военного документалиста RT Екатерины Китайцевой "Реконструкция души Донбасса" — о восстановлении храмов, разрушенных ударами ВСУ.

"Войска украинские вели прицельный огонь для того, чтобы просто с глав собора сбить кресты. Все это, конечно же, печально, и эти храмы необходимо восстанавливать", — рассказывает митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

Также на церемонии открытия выступят певицы Юта и Елена Север, которая исполнит композицию "Верните память" на слова Марии Захаровой.

Еще одна премьера — "Кровавые марионетки Запада" известного сценариста и режиссера Татьяны Борщ о женщинах-политиках в Европе, одержимых жаждой власти.

"Они, по сути, представляют мир, в котором больше нет полов, нет корней, нет веры. Теперь их Бог — это деньги", — отмечает французский политический обозреватель и журналист Бертран Шоллер.

Гостей фестиваля также ожидает первый показ фильма военкора Анастасии Михайловской "Мой герой". В картине — воспоминания близких и сослуживцев военного врача Романа Безрукова, который погиб на фронте, спасая других.

"Это был самый достойный офицер. Мы должны сделать всё, чтобы нашего папу помнили все, вся страна", — рассказывает вдова Романа, капитан медслужбы Екатерина Безрукова.

В этом году на "RТ.Док: Время наших героев" будет представлена расширенная международная программа. В ней примут участие документалисты из 15 стран — Алжира, Бангладеш, Бельгии, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана.

"Мы отправились в Донбасс, чтобы пролить свет на тьму и раскрыть правду. Мы задокументировали все совершённые там преступления и донесли их до нашего собственного народа", — говорит один из участников, режиссер фильма "8 дней в Донбассе" Сена Эркоч.

В деловой части — круглые столы. Участники панельной дискуссии "СВОи родные: как помочь ветеранам СВО" поднимут важную тему реабилитации и адаптации в мирной жизни вчерашних бойцов. На круглом столе "Без срока давности" будут приведены доказательства преступлений киевского режима. Ожидается участие посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Также в рамках международной программы пройдёт панельная дискуссия "Партизаны правды: честные истории, меняющие мир" — о том, как документалисты, несмотря на давление и запреты, продолжают говорить правду. В обсуждении планирует принять участие философ и политолог Александр Дугин.

Церемония закрытия фестиваля и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром "Россия", состоятся 23 февраля в 17:30. Среди заявленных участников — фронтовая группа "Зверобой", всемирно известный балет "Кострома" и певица Татьяна Куртукова, которая исполнит свой хит "Матушка-земля".