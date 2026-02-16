Рейтинг@Mail.ru
Объявлена программа "RТ.Док: Время наших героев" в Москве
Культура
 
14:09 16.02.2026
Объявлена программа "RТ.Док: Время наших героев" в Москве
Объявлена программа "RТ.Док: Время наших героев" в Москве
Объявлена программа "RТ.Док: Время наших героев" в Москве
На IV Международном фестивале документального кино "RТ.Док: Время наших героев" зрителей ждут премьеры от российских документалистов, фильмы иностранных авторов
2026-02-16T14:09:00+03:00
2026-02-16T14:09:00+03:00
Объявлена программа "RТ.Док: Время наших героев" в Москве

В программе "RТ.Док: Время наших героев" в Москве концерт на 23 февраля

IV Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
IV Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На IV Международном фестивале документального кино "RТ.Док: Время наших героев" зрителей ждут премьеры от российских документалистов, фильмы иностранных авторов, круглые столы с участием известных экспертов, а также праздничный концерт ко Дню защитника Отечества с участием звезд российской эстрады. Мероприятие пройдет 21-23 февраля в Национальном центре "Россия".
Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе
Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе
Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпизод из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе

Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе

Эпизод из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Кадр из фильма "Реконструкция души Донбасса"

Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе

Кадр из фильма "Реконструкция души Донбасса"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Эпизод из фильма о восстановлении разрушенных ВСУ храмов на Донбассе

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Реконструкция души Донбасса"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Церемония открытия фестиваля состоится 21 февраля в 17:00. Гости вечера увидят новый фильм военного документалиста RT Екатерины Китайцевой "Реконструкция души Донбасса" — о восстановлении храмов, разрушенных ударами ВСУ.
"Войска украинские вели прицельный огонь для того, чтобы просто с глав собора сбить кресты. Все это, конечно же, печально, и эти храмы необходимо восстанавливать", — рассказывает митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.
Также на церемонии открытия выступят певицы Юта и Елена Север, которая исполнит композицию "Верните память" на слова Марии Захаровой.
Кадр из фильма "Кровавые марионетки Запада"
Кадр из фильма Кровавые марионетки Запада
Кадр из фильма "Кровавые марионетки Запада"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Фильм "Кровавые марионетки Запада"

Кадр из фильма Кровавые марионетки Запада

Фильм "Кровавые марионетки Запада"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпизод из фильма "Кровавые марионетки Запада"

Кадр из фильма Кровавые марионетки Запада

Эпизод из фильма "Кровавые марионетки Запада"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Кровавые марионетки Запада"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Фильм "Кровавые марионетки Запада"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Эпизод из фильма "Кровавые марионетки Запада"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Еще одна премьера — "Кровавые марионетки Запада" известного сценариста и режиссера Татьяны Борщ о женщинах-политиках в Европе, одержимых жаждой власти.
"Они, по сути, представляют мир, в котором больше нет полов, нет корней, нет веры. Теперь их Бог — это деньги", — отмечает французский политический обозреватель и журналист Бертран Шоллер.
Кадр из фильма "Мой герой"
Кадр из фильма Мой герой
Кадр из фильма "Мой герой"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Эпизод из фильма "Мой герой"

Кадр из фильма Мой герой

Эпизод из фильма "Мой герой"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Фильм "Мой герой"

Кадр из фильма Мой герой

Фильм "Мой герой"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Мой герой"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Эпизод из фильма "Мой герой"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Фильм "Мой герой"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Гостей фестиваля также ожидает первый показ фильма военкора Анастасии Михайловской "Мой герой". В картине — воспоминания близких и сослуживцев военного врача Романа Безрукова, который погиб на фронте, спасая других.
"Это был самый достойный офицер. Мы должны сделать всё, чтобы нашего папу помнили все, вся страна", — рассказывает вдова Романа, капитан медслужбы Екатерина Безрукова.
В этом году на "RТ.Док: Время наших героев" будет представлена расширенная международная программа. В ней примут участие документалисты из 15 стран — Алжира, Бангладеш, Бельгии, Венесуэлы, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана.
"Мы отправились в Донбасс, чтобы пролить свет на тьму и раскрыть правду. Мы задокументировали все совершённые там преступления и донесли их до нашего собственного народа", — говорит один из участников, режиссер фильма "8 дней в Донбассе" Сена Эркоч.
В деловой части — круглые столы. Участники панельной дискуссии "СВОи родные: как помочь ветеранам СВО" поднимут важную тему реабилитации и адаптации в мирной жизни вчерашних бойцов. На круглом столе "Без срока давности" будут приведены доказательства преступлений киевского режима. Ожидается участие посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Также в рамках международной программы пройдёт панельная дискуссия "Партизаны правды: честные истории, меняющие мир" — о том, как документалисты, несмотря на давление и запреты, продолжают говорить правду. В обсуждении планирует принять участие философ и политолог Александр Дугин.
Церемония закрытия фестиваля и праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром "Россия", состоятся 23 февраля в 17:30. Среди заявленных участников — фронтовая группа "Зверобой", всемирно известный балет "Кострома" и певица Татьяна Куртукова, которая исполнит свой хит "Матушка-земля".
Зарегистрироваться на мероприятия фестиваля можно здесь: https://rtfestival.ru/.
