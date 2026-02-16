МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Константин Белов. Все громче звучат голоса политиков, указывающих на абсурдность ситуации: Европа замораживает российские активы, а затем сама же предоставляет Киеву многомиллиардные кредиты. В худшем положении остается Финляндия.

О чем просят европейцы, испытавшие на собственной шкуре последствия конфронтации с Москвой?

Шанс для Финляндии

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема 11 февраля предложил альтернативный сценарий, который, по его мнению, мог бы изменить траекторию конфликта.

"ЕС мог бы предложить вернуть замороженные российские активы в качестве меры деэскалации — в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению конфликта", — написал политик в соцсети Х.

Мема не ограничился констатацией упущенной возможности. Он подверг жесткой критике текущую линию Брюсселя, назвав ее "стратегией провала". По его словам, именно эта политика не позволяет Европе получить место за столом переговоров, где решается судьба украинского кризиса.

Более того, политик выразил уверенность: принятое Европой решение принесет "больше страданий" украинцам и углубит экономический кризис для жителей самого Евросоюза.

"Европейцев обманывают"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Хатване, затронул ту же тему. Его слова цитирует представитель правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

Орбан указал на системный обман налогоплательщиков: "Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят".

Венгерский лидер фактически обвинил европейские элиты в сознательном введении граждан в заблуждение. Обещания, что многомиллиардные кредиты Киеву не лягут на плечи европейцев, Орбан называет опасной фантазией, не имеющей ничего общего с реальностью.

Три шага к спасению Европы

Ранее Орбан изложил свою программу вывода Европы из кризиса. В соцсети Х он опубликовал пост, в котором сформулировал три необходимых действия: "Первое — достичь мира, война препятствует росту и наносит ущерб экономике. Второе — тратить деньги с умом, не отправлять деньги Украине, если они нужны на родине. И третье — это сократить расходы на электроэнергию, высокие цены сдерживают развитие нашего бизнеса".

Каждый из этих пунктов бьет по чувствительным точкам текущей европейской политики. Мирное урегулирование, перераспределение средств с военных на внутренние нужды и, наконец, проблема цен на электроэнергию — темы, становящиеся все более популярными среди избирателей в разных странах ЕС.

Воровство активов

На фоне сомнений и протестов со стороны отдельных стран европейские институты продолжают двигаться в противоположном направлении. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, вновь призывающую Евросоюз использовать российские активы для финансирования Украины.

Из 644 присутствовавших депутатов 440 проголосовали за, 119 — против, 85 воздержались. В документе сказано: "(ЕП) вновь призывает к срочному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины при соблюдении норм международного права".

Оговорка о "соблюдении норм международного права" выглядит в данном контексте почти издевательски.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных средств.

Как вернуть потраченные активы?

Кстати, Еврокомиссия в прошлом году пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева.

Обсуждалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что в схеме кредита Киеву под активы России предусмотрен механизм для немедленного возвращения Москве ее заблокированных средств.

Как именно этот механизм будет работать и что означает "немедленное возвращение" в условиях, когда сами активы уже потрачены, фон дер Ляйен не уточнила.

Еврокомиссия уже отчиталась, что с января по ноябрь 2025 года перевела Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения. Активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.