Источник: делегация на переговоры в Женеве не сталкивалась с проблемами
Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости, что никаких проблем с визами и полетами для российской делегации зафиксировано не было на данный момент. РИА Новости, 16.02.2026
