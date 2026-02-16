Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира по тхэквондо не признал вину в мошенничестве с криптовалютой
19:08 16.02.2026 (обновлено: 20:22 16.02.2026)
Чемпион мира по тхэквондо не признал вину в мошенничестве с криптовалютой
Чемпион мира по тхэквондо не признал вину в мошенничестве с криптовалютой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг в суде
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг не признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Зюзинского суда Москвы.
"Вину не признаю, свое отношение к обвинению выскажу позднее", — сказал подсудимый после оглашения обвинительного заключения.
По версии следствия, организованную группу для хищения криптовалюты создал Камал Мамаев, который проходит по данному делу вместе с Четинбагом. Мамаев представлялся сотрудником правоохранительных органов, лично руководил группой и разработал план преступлений.
Между сообщниками существовала четкая иерархия и распределение ролей, участники соблюдали конспиративные меры. Они встречались с владельцами криптовалюты под видом заинтересованных лиц, после чего под предлогом проведения оперативных мероприятий совершали хищение.
Согласно обвинению, Четинбаг, осознавая свою роль в общем преступном плане, должен был инициировать встречи с потерпевшими под предлогом личного общения или ранее существовавшего знакомства. Он организовывал и обеспечивал прибытие потерпевших на место встречи, устранял препятствия для других участников группы, а также предоставлял информацию сообщникам о месте и времени встречи.
Лукаш Дивиш - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
11 ноября 2025, 22:35
 
