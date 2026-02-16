https://ria.ru/20260216/chetinbag-2074789582.html
Чемпион мира по тхэквондо не признал вину в мошенничестве с криптовалютой
Чемпион мира по тхэквондо не признал вину в мошенничестве с криптовалютой
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг не признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Зюзинского суда Москвы.
"Вину не признаю, свое отношение к обвинению выскажу позднее", — сказал подсудимый после оглашения обвинительного заключения.
По версии следствия, организованную группу для хищения криптовалюты создал Камал Мамаев, который проходит по данному делу вместе с Четинбагом. Мамаев представлялся сотрудником правоохранительных органов, лично руководил группой и разработал план преступлений.
Между сообщниками существовала четкая иерархия и распределение ролей, участники соблюдали конспиративные меры. Они встречались с владельцами криптовалюты под видом заинтересованных лиц, после чего под предлогом проведения оперативных мероприятий совершали хищение.
Согласно обвинению, Четинбаг, осознавая свою роль в общем преступном плане, должен был инициировать встречи с потерпевшими под предлогом личного общения или ранее существовавшего знакомства. Он организовывал и обеспечивал прибытие потерпевших на место встречи, устранял препятствия для других участников группы, а также предоставлял информацию сообщникам о месте и времени встречи.