Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг в суде

Чемпион мира по тхэквондо не признал вину в мошенничестве с криптовалютой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг не признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала Зюзинского суда Москвы.

"Вину не признаю, свое отношение к обвинению выскажу позднее", — сказал подсудимый после оглашения обвинительного заключения.

По версии следствия, организованную группу для хищения криптовалюты создал Камал Мамаев, который проходит по данному делу вместе с Четинбагом. Мамаев представлялся сотрудником правоохранительных органов, лично руководил группой и разработал план преступлений.

Между сообщниками существовала четкая иерархия и распределение ролей, участники соблюдали конспиративные меры. Они встречались с владельцами криптовалюты под видом заинтересованных лиц, после чего под предлогом проведения оперативных мероприятий совершали хищение.