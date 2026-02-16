Рейтинг@Mail.ru
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:57 16.02.2026 (обновлено: 16:05 16.02.2026)
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
Жена трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова Анна Большунова заявила в интервью РИА Новости, что отстранение от международных турниров... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
лыжные гонки
спорт
александр большунов
2026
александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры

Жена Большунова: он обязательно вернется на международные турниры и покажет силу

Александр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова Анна Большунова заявила в интервью РИА Новости, что отстранение от международных турниров забирает у ее мужа лучшие спортивные годы, но он обязательно вернется и покажет свою силу.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«
"Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с (дочерью) Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен", - сказала Большунова.
Александр Большунов
"Угроза для Клебо": Сальтведт высказался о Большунове
13 февраля, 12:40
13 февраля, 12:40
Она отметила, что еще не знает, как будет устроен быт семьи после того, как Большунова допустят до международных соревнований.
«
"Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть со сверстниками. Если мы уезжаем на три-четыре дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять. Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас - так же, как и мы", - добавила супруга трехкратного олимпийского чемпиона.
Полностью интервью с Анной Большуновой читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Александр Большунов
Панжинский назвал МОК глупцами из-за недопуска Большунова к Олимпиаде
3 февраля, 10:32
3 февраля, 10:32
 
Лыжные гонки, Александр Большунов
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
