Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
Жена трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова Анна Большунова заявила в интервью РИА Новости, что отстранение от международных турниров... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T15:57:00+03:00
2026-02-16T15:57:00+03:00
2026-02-16T16:05:00+03:00
Жена Большунова сказала, что верит в возвращение на международные турниры
Жена Большунова: он обязательно вернется на международные турниры и покажет силу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова Анна Большунова заявила в интервью РИА Новости, что отстранение от международных турниров забирает у ее мужа лучшие спортивные годы, но он обязательно вернется и покажет свою силу.
Ранее стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«
"Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с (дочерью) Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен", - сказала Большунова.
Она отметила, что еще не знает, как будет устроен быт семьи после того, как Большунова допустят до международных соревнований.
«
"Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть со сверстниками. Если мы уезжаем на три-четыре дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять. Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас - так же, как и мы", - добавила супруга трехкратного олимпийского чемпиона.
Полностью интервью с Анной Большуновой читайте во вторник на сайте РИА Новости.