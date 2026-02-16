Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о намерении Белоруссии участвовать в "Совете мира"
12:53 16.02.2026 (обновлено: 12:54 16.02.2026)
Лукашенко заявил о намерении Белоруссии участвовать в "Совете мира"
Белоруссия в будущем намерена участвовать в деятельности "Совета мира" на уровне главы государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости, 16.02.2026
Лукашенко заявил о намерении Белоруссии участвовать в "Совете мира"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке. Архивное фото
МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Белоруссия в будущем намерена участвовать в деятельности "Совета мира" на уровне главы государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на состоявшейся в Минске встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
"Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство Белта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Разговор с Путиным вызвал много конспирологических теорий, заявил Лукашенко
Вчера, 12:45
Белорусский лидер отметил, что участие на высшем уровне может состояться не на заседании в Вашингтоне.
"Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко прокомментировал отношения России и Белоруссии
Вчера, 12:15
 
