03:20 16.02.2026 (обновлено: 10:02 16.02.2026)
Юрист рассказал, как выселить арендатора-банкрота из квартиры
Юрист рассказал, как выселить арендатора-банкрота из квартиры
Дарья Буймова
жилье, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, общество
Юрист рассказал, как выселить арендатора-банкрота из квартиры

РИА Новости: арендатора-банкрота можно выселить через суд

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Арендодатели могут направить арендатору-банкроту заказное письмо с требованием погасить долг и освободить жилье в установленный срок, а если квартирант не выселяется добровольно, собственник квартиры может обратиться в районный суд, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Арендодатель должен направить арендатору-банкроту заказным письмом с описью вложения требование погасить долг и освободить жилье в установленный срок. Если арендатор не съезжает добровольно необходимо подать иск в районный суд по месту нахождения квартиры с требованиями выселить недобросовестного арендатора и взыскать задолженность. После получения судебного решения и исполнительного листа можно обратиться к судебным приставам, которые осуществят выселение", - рассказал Хаминский.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Госдума приняла в I чтении проект о реструктуризации долгов физлиц
11 февраля, 15:23
Юрист уточнил, что если в отношении арендатора ведется процедура личного банкротства, то собственнику квартиры необходимо подать заявление в суд, а также сообщить финансовому управляющему квартиранта о задолженности.
Кроме того, для избежания проблем с оплатой аренды Хаминский порекомендовал собственникам жилья составлять договор найма с четкими условиями оплаты, обязанностей, сроками, порядком расторжения и передачи залога.
"Имеет смысл прописать право арендодателя расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, если жилец задерживает оплату более двух раз", - отметил юрист.
Хаминский также обратил внимание, что статус банкротства не отменяет договор аренды автоматически. В то же время он подчеркнул, что арендодателю необходимо доказать факт нарушения арендатором договора.
"Попытка решить вопрос внеправовыми методами может повлечь риск уголовного преследования уже для самого арендодателя. Соответственно, нельзя самостоятельно менять замки, отключать электричество или выкидывать вещи арендаторов. Все действия должны строго соответствовать условиям договора", - предупредил юрист.
Форум Цифровые решения в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Арендаторы квартир в России могут получить доступ в домовые чаты в Max
6 февраля, 11:10
 
