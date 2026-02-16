Юрист рассказал, как выселить арендатора-банкрота из квартиры

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Арендодатели могут направить арендатору-банкроту заказное письмо с требованием погасить долг и освободить жилье в установленный срок, а если квартирант не выселяется добровольно, собственник квартиры может обратиться в районный суд, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Арендодатель должен направить арендатору-банкроту заказным письмом с описью вложения требование погасить долг и освободить жилье в установленный срок. Если арендатор не съезжает добровольно необходимо подать иск в районный суд по месту нахождения квартиры с требованиями выселить недобросовестного арендатора и взыскать задолженность. После получения судебного решения и исполнительного листа можно обратиться к судебным приставам, которые осуществят выселение", - рассказал Хаминский

Юрист уточнил, что если в отношении арендатора ведется процедура личного банкротства, то собственнику квартиры необходимо подать заявление в суд, а также сообщить финансовому управляющему квартиранта о задолженности.

Кроме того, для избежания проблем с оплатой аренды Хаминский порекомендовал собственникам жилья составлять договор найма с четкими условиями оплаты, обязанностей, сроками, порядком расторжения и передачи залога.

"Имеет смысл прописать право арендодателя расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, если жилец задерживает оплату более двух раз", - отметил юрист.

Хаминский также обратил внимание, что статус банкротства не отменяет договор аренды автоматически. В то же время он подчеркнул, что арендодателю необходимо доказать факт нарушения арендатором договора.