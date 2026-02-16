https://ria.ru/20260216/altsgeymer-2074808865.html
"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера
"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера - РИА Новости, 16.02.2026
"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера
Российская группа компаний "Фармасинтез" и Кубинский центр нейронаук (CNEURO), входящий в структуру BioCubaFarma, объявили о начале совместного проекта по...
общество
МЕХИКО, 16 фев - РИА Новости. Российская группа компаний "Фармасинтез" и Кубинский центр нейронаук (CNEURO), входящий в структуру BioCubaFarma, объявили о начале совместного проекта по созданию препарата для лечения болезни Альцгеймера, сообщило торговое представительство РФ на Кубе.
"Специалисты "Фармасинтез" разработают технологию и синтезируют активный ингредиент инновационного препарата Амиловис-201. Производство будет осуществляться на современном предприятии "БратскХимСинтез", - говорится в сообщении в Telegram-канале
дипмиссии.
Созданный в России
совместно с кубинцами продукт будет использован в рамках клинических исследований нейропротекторной эффективности и оценки безопасности препарата Амиловис как многоцелевого соединения для лечения болезни Альцгеймера.
В торговом представительстве пояснили, что "Фармасинтез" выступает технологическим партнером совместного проекта, обеспечивая разработку, производство и передачу комплексных решений.