"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера

МЕХИКО, 16 фев - РИА Новости. Российская группа компаний "Фармасинтез" и Кубинский центр нейронаук (CNEURO), входящий в структуру BioCubaFarma, объявили о начале совместного проекта по созданию препарата для лечения болезни Альцгеймера, сообщило торговое представительство РФ на Кубе.