"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера - РИА Новости, 16.02.2026
21:36 16.02.2026
"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера
"Фармасинтез" и ученые на Кубе начали работу над лекарством от Альцгеймера
здоровье - общество
россия
куба
общество
здоровье - общество, россия, куба, общество
Здоровье - Общество, Россия, Куба, Общество
Врач держит в руках шприц. Архивное фото
МЕХИКО, 16 фев - РИА Новости. Российская группа компаний "Фармасинтез" и Кубинский центр нейронаук (CNEURO), входящий в структуру BioCubaFarma, объявили о начале совместного проекта по созданию препарата для лечения болезни Альцгеймера, сообщило торговое представительство РФ на Кубе.
"Специалисты "Фармасинтез" разработают технологию и синтезируют активный ингредиент инновационного препарата Амиловис-201. Производство будет осуществляться на современном предприятии "БратскХимСинтез", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Созданный в России совместно с кубинцами продукт будет использован в рамках клинических исследований нейропротекторной эффективности и оценки безопасности препарата Амиловис как многоцелевого соединения для лечения болезни Альцгеймера.
В торговом представительстве пояснили, что "Фармасинтез" выступает технологическим партнером совместного проекта, обеспечивая разработку, производство и передачу комплексных решений.
Сотрудница аптеки расставляет лекарства - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Названы самые востребованные лекарства у россиян в 2025 году
