Врач рассказал, как пережить резкие перепады температур
02:07 15.02.2026 (обновлено: 13:00 15.02.2026)
Врач рассказал, как пережить резкие перепады температур
Людям в период резких погодных изменений следует соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов,... РИА Новости, 15.02.2026
Дарья Буймова
общество, москва, владимир мартынов, михаил леус, здоровье - общество
Врач рассказал, как пережить резкие перепады температур

РИА Новости: невролог Мартынов советует при смене погоды соблюдать режим сна

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Людям в период резких погодных изменений следует соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов, рассказал в беседе с РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.
По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в пятницу в Москве началась оттепель, температура воздуха поднялась выше нуля градусов. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что после первой оттепели в воскресенье в столицу придет резкое похолодание.
"В период резких погодных изменений рекомендуется соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов. Это помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы и легче перенести погодные аномалии", - сказал Мартынов.
Погода снова готовится удивить москвичей. Что принесет Масленая неделя?
12 февраля, 16:02
