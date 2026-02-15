Врач рассказал, как пережить резкие перепады температур

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Людям в период резких погодных изменений следует соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов, рассказал в беседе с РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.
По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в пятницу в Москве началась оттепель, температура воздуха поднялась выше нуля градусов. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что после первой оттепели в воскресенье в столицу придет резкое похолодание.
"В период резких погодных изменений рекомендуется соблюдать режим сна, контролировать артериальное давление, избегать алкоголя, чрезмерных нагрузок и стрессов. Это помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы и легче перенести погодные аномалии", - сказал Мартынов.