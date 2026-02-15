https://ria.ru/20260215/vnukovo-2074490845.html
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
внуково (аэропорт)
2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.