Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/vengriya-2074498245.html
Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС
Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС - РИА Новости, 15.02.2026
Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС
Венгерская оппозиционная партия "Тиса" в случае прихода к власти пустит Украину в ЕС, отдаст Киеву венгерские деньги и позволит втянуть Венгрию в конфликт, а... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:37:00+03:00
2026-02-15T12:37:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
манфред вебер
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074163870.html
https://ria.ru/20260215/kallas-2074491949.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, манфред вебер, владимир зеленский, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Манфред Вебер, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европарламент
Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС

Сийярто: венгерская партия "Тиса" в случае прихода к власти пустит Украину в ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Тиса" в случае прихода к власти пустит Украину в ЕС, отдаст Киеву венгерские деньги и позволит втянуть Венгрию в конфликт, а действующее правительство никогда этого не разрешит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Конечно, все знают, чего ожидать от "Тисы": зеленый свет вступлению Украины в ЕС, украинцы смогут забрать деньги венгерского народа и втянуть нашу страну в украинскую войну. Наш ответ: никогда!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в рамках 16-го заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52
Министр напомнил выступление главы крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия", куда входит "Тиса", Манфреда Вебера, который, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, "дал понять, что они сотрудничают только с проукраинскими партиями".
Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Каллас пересмотрела приоритеты ЕС на переговорах по Украине
Вчера, 11:47
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоМанфред ВеберВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала