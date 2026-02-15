БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Тиса" в случае прихода к власти пустит Украину в ЕС, отдаст Киеву венгерские деньги и позволит втянуть Венгрию в конфликт, а действующее правительство никогда этого не разрешит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52
Министр напомнил выступление главы крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия", куда входит "Тиса", Манфреда Вебера, который, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, "дал понять, что они сотрудничают только с проукраинскими партиями".
Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская