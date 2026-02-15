Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС

БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Тиса" в случае прихода к власти пустит Украину в ЕС, отдаст Киеву венгерские деньги и позволит втянуть Венгрию в конфликт, а действующее правительство никогда этого не разрешит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.