МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По их данным, цель выявили в районе населенного пункта Казачья Лопань. После уточнения координат по ней нанесли удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".

« "Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники", — сообщил собеседник агентства.

В то же время в Сумской области отразили контратаку штурмовиков ВСУ , взяв в плен двух военнослужащих.

« "Противник провел одну контратаку силами штурмовых групп 21-й омбр . Комплексным огневым поражением атаки отражены", — добавил представитель силовых структур.

При этом, по его данным, на этом направлении увеличилась численность немотивированных солдат за счет сокращения их сроков подготовки.

Как подчеркивал президент Владимир Путин , армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной