ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 15.02.2026 (обновлено: 06:48 15.02.2026)
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.02.2026
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 15.02.2026
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По их данным, цель выявили в районе населенного пункта Казачья Лопань. После уточнения координат по ней нанесли удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".
«
"Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники", — сообщил собеседник агентства.
В то же время в Сумской области отразили контратаку штурмовиков ВСУ, взяв в плен двух военнослужащих.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Котел смерти". На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине
Вчера, 02:15
«
"Противник провел одну контратаку силами штурмовых групп 21-й омбр. Комплексным огневым поражением атаки отражены", — добавил представитель силовых структур.
При этом, по его данным, на этом направлении увеличилась численность немотивированных солдат за счет сокращения их сроков подготовки.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
В Харьковской области действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 350 солдат, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 11 складов, в пяти из которых находились боеприпасы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
