МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По их данным, цель выявили в районе населенного пункта Казачья Лопань. После уточнения координат по ней нанесли удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".
"Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники", — сообщил собеседник агентства.
В то же время в Сумской области отразили контратаку штурмовиков ВСУ, взяв в плен двух военнослужащих.
"Противник провел одну контратаку силами штурмовых групп 21-й омбр. Комплексным огневым поражением атаки отражены", — добавил представитель силовых структур.
При этом, по его данным, на этом направлении увеличилась численность немотивированных солдат за счет сокращения их сроков подготовки.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
В Харьковской области действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 350 солдат, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 11 складов, в пяти из которых находились боеприпасы.
