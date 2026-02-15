Рейтинг@Mail.ru
Дезертир из ВСУ угнал машину и отстреливался от полицейских при задержании - РИА Новости, 15.02.2026
18:46 15.02.2026
Дезертир из ВСУ угнал машину и отстреливался от полицейских при задержании
Дезертир из ВСУ угнал машину и отстреливался от полицейских при задержании
Мужчина, дезертировавший из ВСУ, угнал машину, после чего открыл огонь по полицейским во время попытки задержания в Ровненской области на западе Украины
2026-02-15T18:46:00+03:00
2026-02-15T18:46:00+03:00
Дезертир из ВСУ угнал машину и отстреливался от полицейских при задержании

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, дезертировавший из ВСУ, угнал машину, после чего открыл огонь по полицейским во время попытки задержания в Ровненской области на западе Украины, сообщили в Ровненском областном управлении полиции.
"Угнал авто и стрелял в полицейских: в Ровненской области правоохранители задержали дезертира", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*.
Правоохранители уточняют, что 49-летний мобилизованный сбежал с учебного полигона, угнав автомобиль одного из сослуживцев, после чего попытался спрятаться у себя дома. Когда за ним приехал наряд полиции, мужчина открыл по ним огонь из пистолета.
Мужчину убедили сдаться в ходе переговоров. В ходе обысков у него обнаружили также и автоматическое оружие.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
