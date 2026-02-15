Дезертир из ВСУ угнал машину и отстреливался от полицейских при задержании

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, дезертировавший из ВСУ, угнал машину, после чего открыл огонь по полицейским во время попытки задержания в Ровненской области на западе Украины, сообщили в Ровненском областном управлении полиции.

"Угнал авто и стрелял в полицейских: в Ровненской области правоохранители задержали дезертира", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*.

Правоохранители уточняют, что 49-летний мобилизованный сбежал с учебного полигона, угнав автомобиль одного из сослуживцев, после чего попытался спрятаться у себя дома. Когда за ним приехал наряд полиции, мужчина открыл по ним огонь из пистолета.

Мужчину убедили сдаться в ходе переговоров. В ходе обысков у него обнаружили также и автоматическое оружие.