Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Пьяный житель Владивостока задержан по подозрению в убийстве 80-летней матери и ранении сестры, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю.

По версии следствия, в пятницу в доме на улице Енисейской 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на мать и сестру.