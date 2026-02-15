Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери
07:08 15.02.2026
Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери
Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери - РИА Новости, 15.02.2026
Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери
Пьяный житель Владивостока задержан по подозрению в убийстве 80-летней матери и ранении сестры, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Приморскому... РИА Новости, 15.02.2026
происшествия, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край
Жителя Владивостока обвинили в убийстве матери

Полицейский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Пьяный житель Владивостока задержан по подозрению в убийстве 80-летней матери и ранении сестры, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
По версии следствия, в пятницу в доме на улице Енисейской 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на мать и сестру.
"Нанес своим 80-летней матери и 58-летней сестре колото-резанные ранения. В последующем 80-летняя потерпевшая от полученных повреждений скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух или более лиц). Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, а также выясняются обстоятельства произошедшего, добавляет СУСК по региону.
Происшествия
 
 
