МИД Турции осудил решение Израиля по Западному берегу - РИА Новости, 15.02.2026
18:14 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/turtsiya-2074542493.html
МИД Турции осудил решение Израиля по Западному берегу
МИД Турции осудил решение Израиля по Западному берегу - РИА Новости, 15.02.2026
МИД Турции осудил решение Израиля по Западному берегу
Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение правительства Израиля, направленное на расширение поселенческой деятельности и утверждение... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:14:00+03:00
2026-02-15T18:14:00+03:00
в мире
израиль
турция
западный берег реки иордан
в мире, израиль, турция, западный берег реки иордан
В мире, Израиль, Турция, Западный берег реки Иордан
МИД Турции осудил решение Израиля по Западному берегу

МИД Турции решительно осудил решение Израиля по Западному берегу реки Иордан

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 15 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение правительства Израиля, направленное на расширение поселенческой деятельности и утверждение израильской юрисдикции на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
"Мы самым решительным образом осуждаем последнее решение правительства Израиля, направленное на навязывание своей власти на оккупированном Западном берегу и расширение поселенческой деятельности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД Турции подчеркнули, что подобные шаги являются нарушением международного права и не имеют юридической силы. Анкара заявила, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированными палестинскими территориями, а проводимая политика подрывает усилия по достижению двухгосударственного решения.
Турецкая сторона призвала международное сообщество занять решительную позицию и подтвердило поддержку создания независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В миреИзраильТурцияЗападный берег реки Иордан
 
 
