Аргентинский теннисист Черундоло выиграл турнир в Буэнос-Айресе

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аргентинец Франсиско Черундоло стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого превышает 675 тысяч долларов.

Для 27-летнего Черундоло, занимающего 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, этот титул стал четвертым в карьере и первым в нынешнем сезоне.