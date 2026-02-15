https://ria.ru/20260215/tennis-2074571706.html
Аргентинский теннисист Черундоло выиграл турнир в Буэнос-Айресе
Аргентинец Франсиско Черундоло стал победителем теннисного турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого превышает 675 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
