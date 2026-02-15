Рейтинг@Mail.ru
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:21 15.02.2026 (обновлено: 17:25 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/tennis-2074536830.html
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае
Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T17:21:00+03:00
2026-02-15T17:25:00+03:00
теннис
спорт
дубай
индонезия
людмила самсонова
лейла фернандес
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027288374_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_3c51a01dbd4e633b21a914e101d23a5b.jpg
https://ria.ru/20260215/tennis-2074527037.html
дубай
индонезия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027288374_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_af381d83d5d9dcfcdde0e10446387f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дубай, индонезия, людмила самсонова, лейла фернандес, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Дубай, Индонезия, Людмила Самсонова, Лейла Фернандес, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае

Россиянка Самсонова проиграла Фернандес в первом круге турнира в Дубае

© Adam Davy - PA ImagesЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Adam Davy - PA Images
Людмила Самсонова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
В матче первого круга Самсонова (13-й номер посева) уступила канадке Лейле Фернандес, занимающей 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 7:5, 5:7, 3:6. Соперницы провели на корте 2 часа 52 минуты.
Во втором круге Фернандес сыграет с представительницей Индонезии Джанис Тьен.
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Вчера, 16:12
 
ТеннисСпортДубайИндонезияЛюдмила СамсоноваЛейла ФернандесЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала