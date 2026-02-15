https://ria.ru/20260215/tennis-2074536830.html
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае
Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T17:21:00+03:00
2026-02-15T17:21:00+03:00
2026-02-15T17:25:00+03:00
теннис
спорт
дубай
индонезия
людмила самсонова
лейла фернандес
женская теннисная ассоциация (wta)
дубай
индонезия
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае
Россиянка Самсонова проиграла Фернандес в первом круге турнира в Дубае