https://ria.ru/20260215/tennis-2074527037.html
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в португальском Оэйраше, призовой фонд которого составляет 115... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T16:12:00+03:00
2026-02-15T16:12:00+03:00
2026-02-15T16:29:00+03:00
теннис
спорт
австралия
алина корнеева
португалия
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887226948_68:0:1366:730_1920x0_80_0_0_b8612670ce7f3081c109b5736ef552b7.jpg
https://ria.ru/20260212/tennis-2073792980.html
австралия
португалия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887226948_230:0:1203:730_1920x0_80_0_0_ad18e6a0db7f8a9874c4de9858e047ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, алина корнеева, португалия, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Австралия, Алина Корнеева, Португалия, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Российская теннисистка Корнеева выиграла "Челленджер" в Португалии