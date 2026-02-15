Рейтинг@Mail.ru
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Теннис
 
16:12 15.02.2026 (обновлено: 16:29 15.02.2026)
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии
Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в португальском Оэйраше, призовой фонд которого составляет 115... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
теннис
спорт
австралия
алина корнеева
португалия
женская теннисная ассоциация (wta)
Новости
спорт, австралия, алина корнеева, португалия, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Австралия, Алина Корнеева, Португалия, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка выиграла турнир в Португалии

Российская теннисистка Корнеева выиграла "Челленджер" в Португалии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей хардового турнира категории WTA 125 в португальском Оэйраше, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Корнеева, занимающая 157-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла чешку Дарью Видманову (137) со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Корнеевой 18 лет. Победа в Оэйраше стала самой крупной в ее карьере. На счету россиянки также восемь титулов ITF-тура в одиночном разряде. Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос" 2023 года среди юниоров.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
12 февраля, 01:06
 
Теннис
 
