Тарасова прокомментировала стартовый номер Петросян на Олимпийских играх
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:48 15.02.2026 (обновлено: 19:33 15.02.2026)
Тарасова прокомментировала стартовый номер Петросян на Олимпийских играх
Тарасова прокомментировала стартовый номер Петросян на Олимпийских играх
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя второй стартовый номер Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Италии, заявила РИА Новости,... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074527355.html
спорт, италия, ссср, милан, пётр гуменник, аделия петросян, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала стартовый номер Петросян на Олимпийских играх

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя второй стартовый номер Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Италии, заявила РИА Новости, что фигуристам, выходящим на лед в числе первых, судьи, как правило, не ставят высокие баллы.
Жеребьевка стартовых номеров прошла в воскресенье. Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.
"Обычно спортсменам, которые выступают под первыми номерами, много баллов не ставят", - сказала Тарасова.
Петросян прибыла в Милан 15 февраля. Короткие программы фигуристки представят 17 февраля, а произвольные - двумя днями позднее. Ранее россиянин Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.
Источник сообщил о работе Петросян над четверным тулупом перед Олимпиадой
Фигурное катание
 
