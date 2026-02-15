Тарасова прокомментировала стартовый номер Петросян на Олимпийских играх

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя второй стартовый номер Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде в Италии, заявила РИА Новости, что фигуристам, выходящим на лед в числе первых, судьи, как правило, не ставят высокие баллы.