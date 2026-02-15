Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 15 февраля: ВС России освободили четыре населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 15.02.2026
Спецоперация, 15 февраля: ВС России освободили четыре населенных пункта
Спецоперация, 15 февраля: ВС России освободили четыре населенных пункта - РИА Новости, 15.02.2026
Спецоперация, 15 февраля: ВС России освободили четыре населенных пункта
Российская армия освободила четыре населенных пункта за сутки, сообщили в Генштабе ВС РФ и Минобороны. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:20:00+03:00
2026-02-15T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
черное море
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
черное море
россия, запорожская область, черное море, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Черное море, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 15 февраля: ВС России освободили четыре населенных пункта

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская армия освободила четыре населенных пункта за сутки, сообщили в Генштабе ВС РФ и Минобороны.
Группировкой "Днепр" освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Уничтожены еще шесть беспилотников, летевших на Москву
Вчера, 16:59
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Российские войска уничтожили до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 бронемашину в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отметили в ведомстве.
По данным МО, средствами противовоздушной обороны сбиты 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область
Вчера, 16:20

Ночная атака БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, Азовским и Черным морем за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Темпы освобождения

Российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он добавил, что силы группировки "Центр" ведут действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным.
Также начальник Генштаба отметил, что вооруженные силы продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое.
Кроме того, российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на краснолиманском направлении, сообщил Герасимов.

Герасимов о применении БПЛА в зоне СВО

Подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют БПЛА в 2 раза больше, чем ВСУ, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Также он отметил, что ВСУ в условиях снижения укомплектованности батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений БПЛА.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
Вчера, 12:16

Тезисы наступления ВС РФ

Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он отметил, что группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Силы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте, добавил Герасимов.
Кроме того, войска "Южной" группировки продвигаются в направлении Славянска, завершается освобождение Резниковки, сказал начальник Генштаба ВС РФ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Черное море, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
 
 
