Спецоперация, 15 февраля: ВС России освободили четыре населенных пункта

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская армия освободила четыре населенных пункта за сутки, сообщили в Генштабе ВС РФ и Минобороны.

Группировкой "Днепр" освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области , сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Российские войска уничтожили до 1110 военнослужащих ВСУ , три бронетранспортера и 21 бронемашину в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отметили в ведомстве.

По данным МО, средствами противовоздушной обороны сбиты 222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России , Азовским и Черным морем за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Темпы освобождения

Российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он добавил, что силы группировки "Центр" ведут действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным.

Также начальник Генштаба отметил, что вооруженные силы продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое.

Кроме того, российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на краснолиманском направлении, сообщил Герасимов.

Герасимов о применении БПЛА в зоне СВО

Подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют БПЛА в 2 раза больше, чем ВСУ, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Также он отметил, что ВСУ в условиях снижения укомплектованности батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений БПЛА.

Тезисы наступления ВС РФ

Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей

Силы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте, добавил Герасимов.