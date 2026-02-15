Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 15.02.2026 (обновлено: 12:14 15.02.2026)
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 45 боевиков и 15 автомобилей в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Солнечное и Садовое Херсонской области.
