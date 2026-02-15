https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074494701.html
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
запорожская область
россия
херсонская область
запорожская область
2026
ВСУ потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
