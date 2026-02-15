Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" освободили три населенных пункта - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 15.02.2026 (обновлено: 13:27 15.02.2026)
Бойцы "Днепра" освободили три населенных пункта
Бойцы "Днепра" освободили три населенных пункта - РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Днепра" освободили три населенных пункта
Подразделениями группировки "Днепр" освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Днепра" освободили три населенных пункта

Герасимов: группировка "Днепр" освободила Магдалиновку, Приморское и Запасное

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделениями группировки "Днепр" освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили три населенных пункта в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили три населенных пункта в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили три населенных пункта в Запорожской области
Минобороны России ранее сообщило, что глава Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр". Герасимов отметил, что силы группировки "Днепр" продолжают наступательные действия в направлении Запорожья.
"Освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
