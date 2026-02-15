Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили 12 населенных пунктов с начала февраля - РИА Новости, 15.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 15.02.2026
Российские военные освободили 12 населенных пунктов с начала февраля
Российские военные освободили 12 населенных пунктов с начала февраля
ВС РФ освободили 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
россия, валерий герасимов, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВС РФ освободили 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
"За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировок войск освобождено 12 населенных пунктов", - сказал Герасимов на видео Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
