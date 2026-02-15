Российские военные освободили 12 населенных пунктов с начала февраля

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВС РФ освободили 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, заявил в воскресенье начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировок войск освобождено 12 населенных пунктов", - сказал Герасимов на видео Минобороны РФ.