Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как уточнили в силовых структурах, цель была выявлена в районе населённого пункта Казачья Лопань. После уточнения координат по ней нанесли удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".
"Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники", — сообщил собеседник агентства.