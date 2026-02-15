ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Харьковском направлении

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Как уточнили в силовых структурах, цель была выявлена в районе населённого пункта Казачья Лопань. После уточнения координат по ней нанесли удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".