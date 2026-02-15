Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 15.02.2026
ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Харьковском направлении
ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 15.02.2026
ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Харьковском направлении
Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Харьковском направлении

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению личного состава сил специальных операций ВСУ на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как уточнили в силовых структурах, цель была выявлена в районе населённого пункта Казачья Лопань. После уточнения координат по ней нанесли удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".
"Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники", — сообщил собеседник агентства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
