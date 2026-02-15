Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям"
14:45 15.02.2026
В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям"
Причисление Германией ДНР и ЛНР к "террористическим организациям" нарушает Конституцию России, поскольку это часть российской территории, особый цинизм ситуации
в мире
в мире, германия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Нечаев (дипломат)
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причисление Германией ДНР и ЛНР к "террористическим организациям" нарушает Конституцию России, поскольку это часть российской территории, особый цинизм ситуации в том, что ФРГ участвовала в минском процессе, где республики были сторонами переговоров, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Российское посольство в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям", сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Сенатор Волошин обвинил Германию в шантаже из-за отношения к ДНР и ЛНР
Вчера, 13:58
"Германия сегодня создает опасную правовую коллизию. Если прокуратура ФРГ объявляет террористическими организациями Луганскую и Донецкую Народные Республики, которые по Конституции являются частью Российской Федерации, то возникает прямое противоречие с Конституцией. По сути, под определение террористической организации формально подпадают все остальные субъекты Российской Федерации, то есть вся наша страна", - сказал Волошин.
По его мнению, это юридический вызов, требующий официальных разъяснений.
"Особый цинизм ситуации в том, что Германия участвовала в минском процессе, где ДНР и ЛНР были сторонами переговоров. Тогда Берлин признавал их субъектность в переговорном формате, а теперь пытается объявить их террористами. Это либо правовой абсурд, либо сознательная попытка переписать собственную роль в урегулировании", - подчеркнул законодатель.
Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"
14 февраля, 18:16
 
В миреГерманияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей Нечаев (дипломат)
 
 
