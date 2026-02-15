В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям"

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причисление Германией ДНР и ЛНР к "террористическим организациям" нарушает Конституцию России, поскольку это часть российской территории, особый цинизм ситуации в том, что ФРГ участвовала в минском процессе, где республики были сторонами переговоров, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Германия сегодня создает опасную правовую коллизию. Если прокуратура ФРГ объявляет террористическими организациями Луганскую и Донецкую Народные Республики, которые по Конституции являются частью Российской Федерации, то возникает прямое противоречие с Конституцией. По сути, под определение террористической организации формально подпадают все остальные субъекты Российской Федерации, то есть вся наша страна", - сказал Волошин.