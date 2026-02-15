https://ria.ru/20260215/sovfed-2074514405.html
В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям"
В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям" - РИА Новости, 15.02.2026
В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям"
Причисление Германией ДНР и ЛНР к "террористическим организациям" нарушает Конституцию России, поскольку это часть российской территории, особый цинизм ситуации
в мире
германия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей нечаев (дипломат)
германия
донецкая народная республика
луганская народная республика
В Совфеде прокомментировали причисление ФРГ ДНР и ЛНР к "терорганизациям"
Волошин: причисление ФРГ ДНР и ЛНР к терорганизациям нарушает Конституцию РФ
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причисление Германией ДНР и ЛНР к "террористическим организациям" нарушает Конституцию России, поскольку это часть российской территории, особый цинизм ситуации в том, что ФРГ участвовала в минском процессе, где республики были сторонами переговоров, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Российское посольство в Германии
запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик
к "террористическим организациям", сообщил ранее в интервью РИА Новости посол РФ
в Берлине Сергей Нечаев
.
"Германия сегодня создает опасную правовую коллизию. Если прокуратура ФРГ объявляет террористическими организациями Луганскую и Донецкую Народные Республики, которые по Конституции являются частью Российской Федерации, то возникает прямое противоречие с Конституцией. По сути, под определение террористической организации формально подпадают все остальные субъекты Российской Федерации, то есть вся наша страна", - сказал Волошин.
По его мнению, это юридический вызов, требующий официальных разъяснений.
"Особый цинизм ситуации в том, что Германия участвовала в минском процессе, где ДНР и ЛНР
были сторонами переговоров. Тогда Берлин признавал их субъектность в переговорном формате, а теперь пытается объявить их террористами. Это либо правовой абсурд, либо сознательная попытка переписать собственную роль в урегулировании", - подчеркнул законодатель.