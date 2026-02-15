https://ria.ru/20260215/slutskiy-2074509279.html
Слуцкий призвал создать систему психологической реабилитации для ветеранов
Слуцкий призвал создать систему психологической реабилитации для ветеранов - РИА Новости, 15.02.2026
Слуцкий призвал создать систему психологической реабилитации для ветеранов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему профессиональной психологической и медицинской реабилитации для ветеранов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:14:00+03:00
2026-02-15T14:14:00+03:00
2026-02-15T14:14:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20260215/volodin-2074490408.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал создать систему психологической реабилитации для ветеранов