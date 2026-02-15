Рейтинг@Mail.ru
США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио
16:46 15.02.2026 (обновлено: 17:07 15.02.2026)
США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио
в мире
словакия
братислава
сша
роберт фицо
дональд трамп
марко рубио
f-16
США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе. 15 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе. 15 февраля 2026
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты приветствуют решение Словакии выбрать американские истребители F-16, рассчитывают заинтересовать Братиславу и другими самолетами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы рады, что вы выбрали программу F-16. Мы надеемся, что вы рассмотрите и другие (модели - ред.)", - сказал Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.
Как заявил госсекретарь, после встречи президента США Дональда Трампа и Фицо в январе во Флориде удалось преодолеть проблемы, стоявшие на пути покупки "определенных самолетов".
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе. 15 февраля 2026
США не хотят, чтобы Европа была их вассалом, заявил Рубио
Вчера, 16:36
 
