США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио
США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио
США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио
Соединенные Штаты приветствуют решение Словакии выбрать американские истребители F-16, рассчитывают заинтересовать Братиславу и другими самолетами, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:46:00+03:00
2026-02-15T16:46:00+03:00
2026-02-15T17:07:00+03:00
США рады решению Словакии выбрать американские F-16, заявил Рубио
Рубио: США рады решению Братиславы выбрать американские F-16