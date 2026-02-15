Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после пожара на нефтяной скважине в Самарской области
16:53 15.02.2026
СК начал проверку после пожара на нефтяной скважине в Самарской области
СК начал проверку после пожара на нефтяной скважине в Самарской области
Следователи СК и прокуратура организовали проверку по факту пожара на нефтяной скважине в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека. РИА Новости, 15.02.2026
СК начал проверку после пожара на нефтяной скважине в Самарской области

СК и прокуратура начали проверку после пожара на нефтяной скважине под Самарой

САМАРА, 15 фев - РИА Новости. Следователи СК и прокуратура организовали проверку по факту пожара на нефтяной скважине в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека.
Ранее в ГУМЧС России по региону сообщили, что подъемный агрегат для ремонта скважин загорелся в Нефтегорском районе Самарской области, пожар ликвидирован, в результате возгорания пострадали четыре человека, они госпитализированы.
"В Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание, в результате которого ожоги различной степени тяжести получили четверо рабочих. По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия", - сообщило СУСК России по региону в своем канале на платформе Max.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Областная прокуратура сообщила в своем канале в Max, что проверяет соблюдение трудового законодательства, в том числе законодательства об охране труда.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
