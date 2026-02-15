Рейтинг@Mail.ru
21:02 15.02.2026 (обновлено: 22:33 15.02.2026)
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Сийярто: Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю, из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Киев по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить доставку российской нефти <...> по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя", — написал он в Facebook*.

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
Вчера, 10:41
Министр пояснил, что Будапешт и Братислава получили исключение из европейских антироссийских санкций на поставку нефти, которое позволяет получать ее морским путем, если транспортировка по трубопроводу невозможна.
«
"Безопасность энергоснабжения отдельной страны, включая нашу, не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам", — добавил Сийярто.
Агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
6 февраля, 10:09
В августе Венгрия и Словакия на несколько дней также прекращали получать нефть из России по "Дружбе" после атак украинских дронов на объект. После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
 
ВенгрияСловакияХорватияВ миреПетер СийяртоУкраинаНефтепровод "Дружба"
 
 
