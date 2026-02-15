БУДАПЕШТ, 15 фев — РИА Новости. Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю, из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Киев по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить доставку российской нефти <...> по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя", — написал он в Facebook*.
Министр пояснил, что Будапешт и Братислава получили исключение из европейских антироссийских санкций на поставку нефти, которое позволяет получать ее морским путем, если транспортировка по трубопроводу невозможна.
"Безопасность энергоснабжения отдельной страны, включая нашу, не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам", — добавил Сийярто.
Агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января.
В августе Венгрия и Словакия на несколько дней также прекращали получать нефть из России по "Дружбе" после атак украинских дронов на объект. После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
