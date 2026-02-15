Рейтинг@Mail.ru
20:56 15.02.2026 (обновлено: 23:40 15.02.2026)
В Венгрии выступили с жестким предупреждением для Украины после Мюнхена

Сийярто: ЕС подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Евросоюз постоянно подрывает усилия по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Внгрии Петер Сийярто в соцсети Х.
«
"Будапешт прилагает серьезные усилия для восстановления мира в Украине, однако Брюссель, Берлин и другие европейские столицы их постоянно подрывают. Позиция Венгрии с самого начала была ясна: мы работаем во имя мира и стремимся не втягивать страну в конфликт", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
Вчера, 20:29
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Катастрофа для континента". В США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБрюссельПетер СийяртоИгорь Костюков (Генштаб)Дмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
