В Венгрии выступили с жестким предупреждением для Украины после Мюнхена
В Венгрии выступили с жестким предупреждением для Украины после Мюнхена
Евросоюз постоянно подрывает усилия по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Внгрии Петер Сийярто в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:56:00+03:00
2026-02-15T20:56:00+03:00
2026-02-15T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
брюссель
петер сийярто
игорь костюков (генштаб)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
В Венгрии выступили с жестким предупреждением для Украины после Мюнхена
Сийярто: ЕС подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине