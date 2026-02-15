В Венгрии выступили с жестким предупреждением для Украины после Мюнхена

«

"Будапешт прилагает серьезные усилия для восстановления мира в Украине, однако Брюссель, Берлин и другие европейские столицы их постоянно подрывают. Позиция Венгрии с самого начала была ясна: мы работаем во имя мира и стремимся не втягивать страну в конфликт", — написал он.