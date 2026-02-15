Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
16:48 15.02.2026 (обновлено: 17:14 15.02.2026)
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
Трубопровод "Дружба" не поврежден и готов к работе, но Украина препятствует поставкам российской нефти, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2026-02-15T16:48:00+03:00
2026-02-15T17:14:00+03:00
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Трубопровод "Дружба" не поврежден и готов к работе, но Украина препятствует поставкам российской нефти, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе", — рассказал он в эфире радиостанции Kossuth.

Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского
14 февраля, 18:21
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского
14 февраля, 18:21
Так глава венгерского МИД прокомментировал сообщения о приостановке поставок в Венгрию и Словакию через территорию Украины.
По данным словацкого издания Noviny, возобновление импорта в страну ожидается в ближайшие дни. Министерство экономики республики назвало ситуацию угрозой энергетической безопасности Словакии и всего региона.
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
В августе две страны на несколько дней также прекращали получать нефть из России по "Дружбе" после атак украинских дронов на объект. После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрии, Словакии, Чехии.

Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
6 февраля, 10:09
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
6 февраля, 10:09
 
В миреВенгрияСловакияРоссияПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
