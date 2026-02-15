В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Трубопровод "Дружба" не поврежден и готов к работе, но Украина препятствует поставкам российской нефти, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«
"Повреждение инфраструктуры вокруг нефтепровода не является препятствием для его работы. Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе", — рассказал он в эфире радиостанции Kossuth.
Глава МИД Венгрии ответил на новый выпад Зеленского
14 февраля, 18:21
Так глава венгерского МИД прокомментировал сообщения о приостановке поставок в Венгрию и Словакию через территорию Украины.
По данным словацкого издания Noviny, возобновление импорта в страну ожидается в ближайшие дни. Министерство экономики республики назвало ситуацию угрозой энергетической безопасности Словакии и всего региона.
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
В августе две страны на несколько дней также прекращали получать нефть из России по "Дружбе" после атак украинских дронов на объект. После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрии, Словакии, Чехии.