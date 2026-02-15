В Шереметьево запланировали вылет резервного самолета вместо поврежденного

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Резервный самолет авиакомпании "Победа" после посадки борта с растрескавшимся стеклом в "Шереметьево" вылетит в Нижнекамск в 20.25 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании.