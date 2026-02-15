Рейтинг@Mail.ru
20:24 15.02.2026 (обновлено: 20:35 15.02.2026)
В Шереметьево запланировали вылет резервного самолета вместо поврежденного

Вылет резервного борта после возврата в "Шереметьево" запланирован на 20.25 мск

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Резервный самолет авиакомпании "Победа" после посадки борта с растрескавшимся стеклом в "Шереметьево" вылетит в Нижнекамск в 20.25 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в "Шереметьево" сообщили РИА Новости о штатной посадке самолета с растрескавшимся стеклом.
"Самолет, выполняющий рейс DP527 Санкт-Петербург-Нижнекамск, по причине растрескивания лобового стекла приземлился в аэропорту "Шереметьево". Посадка выполнена штатно, оперативно подготовлен резервный самолет. Вылет запланирован на 20.25 мск", - рассказали в "Победе".
