https://ria.ru/20260215/samolet-2074556489.html
В Шереметьево запланировали вылет резервного самолета вместо поврежденного
В Шереметьево запланировали вылет резервного самолета вместо поврежденного - РИА Новости, 15.02.2026
В Шереметьево запланировали вылет резервного самолета вместо поврежденного
Резервный самолет авиакомпании "Победа" после посадки борта с растрескавшимся стеклом в "Шереметьево" вылетит в Нижнекамск в 20.25 мск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:24:00+03:00
2026-02-15T20:24:00+03:00
2026-02-15T20:35:00+03:00
нижнекамск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
https://ria.ru/20260215/samolet-2074554745.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, шереметьево (аэропорт), происшествия
Нижнекамск, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
В Шереметьево запланировали вылет резервного самолета вместо поврежденного
Вылет резервного борта после возврата в "Шереметьево" запланирован на 20.25 мск