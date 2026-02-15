Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.