Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево - РИА Новости, 15.02.2026
19:43 15.02.2026 (обновлено: 19:48 15.02.2026)
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений...
2026-02-15T19:43:00+03:00
2026-02-15T19:48:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
boeing 737
пулково (аэропорт)
Новости
ru-RU
шереметьево (аэропорт), происшествия, boeing 737, пулково (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Boeing 737, Пулково (аэропорт)
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о треснувшем стекле, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Telegram-канал "112" сообщал о том, что в "Шереметьево" прибывает самолет авиакомпании "Победа" из "Пулково" с треснувшим стеклом.
"ВС (воздушное судно - ред.) произвело посадку штатно", - ответили в пресс-службе "Шереметьево" на вопрос о Boeing-737 авиакомпании "Победа" с треснувшим стеклом, который готовился к посадке в аэропорту.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Анталье у самолета оторвалась опора шасси
13 февраля, 17:38
 
Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияBoeing 737Пулково (аэропорт)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
