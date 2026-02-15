https://ria.ru/20260215/samolet-2074553817.html
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево - РИА Новости, 15.02.2026
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из петербургского аэропорта "Пулково", совершил штатную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:43:00+03:00
2026-02-15T19:43:00+03:00
2026-02-15T19:48:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
boeing 737
пулково (аэропорт)
