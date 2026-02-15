Елена Большакова: код гостеприимства существует только в России

Западная русофобия не дала результата – Россия по-прежнему привлекает иностранных гостей своим радушием, щедростью и эстетикой. О том, что такое российский код гостеприимства, насколько популярен в нашей стране формат "все включено", нужно ли продлевать завтраки в отелях, что привлекает россиян в путешествиях, и есть ли необходимость во внедрении стандартов China-friendly и халяль в интервью РИА Новости рассказала исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова. Беседовала Арина Ткаченко.

– Какие тренды в сфере гостеприимства вы бы выделили в 2026 году?

– Развитие внутреннего туризма с фокусом на уникальность регионов. Возрождение забытых дорог, троп, имений. Путь к истокам. К примеру, увеличение туристического маршрута "Золотое кольцо". Это прямой путь к развитию отельного сектора в регионах за счет увеличения номерного фонда, развития гастрономии. Как следствие – рост экономики, рост рабочих мест, развитие событийного туризма. Ключевой станет не просто локация, а уникальные впечатления: авторские экскурсии, создание необычных маршрутов, продвижение локальных продуктов и ремесел.

– Какие виды внутреннего туризма сейчас особо привлекают россиян?

– Цифровой детокс: россияне едут за глубоким сном, за покоем, тишиной. Популярность набирает гастрономический и событийный туризм – маркетинг впечатлений пришел на смену маркетинга потребления.

– Почему в России не так популярен формат all inclusive, как в Турции?

– Формат "все включено", действительно, был очень распространен в Турции, но с 2025 года количество отелей, которые предоставляют данный тариф Full board, сокращается. Это экономически не выгодно.

Что касается России, данный формат актуален для курортных отелей. Кроме того, это сезонный продукт – с мая по сентябрь. Он есть в Сочи, в Геленджике, широко представлен в Анапе.

– Большинство отелей предлагают только завтраки, но ставят временные ограничения. Нет ли от потребителей запроса на продление времени завтраков в отелях? Например, до 13.00.

– Большинство отелей предлагают тариф проживания в номере с включенным завтраком, который имеет свою, достаточно высокую, себестоимость. Традиционно завтраки заканчиваются в 11.00. Запросы на долгий завтрак есть. Некоторые отели и рестораны предлагают долгие воскресные завтраки с игристым – бранчи. Здесь необходимо соблюдать баланс между экономикой предприятия и запросами гостей. Поздний завтрак на постоянной основе – гарантия снижения выручки, рост затрат, снижение маржинальности ресторана. Есть рестораны, где завтраки сервируются весь день, но это коммерческая история, даже больше концептуальная.

– Россия входит в число мировых лидеров в сфере обслуживания? Что наш сервис отличает от других стран?

– Так исторически сложилось, что Россия всегда задавала вектор развития в мире моды, искусства, гастрономии. Сейчас идеи русофобии на Западе дали обратный результат – мир тянется к России, как к чистому источнику.

Россия – это флагман сервиса, новый мировой тренд. Именно в России существует "код гостеприимства". Радушие, щедрость, эстетика, глубина, богатство вкусов, профессионализм – именно эти качества привлекают наших иностранных гостей и именно это отличает нас от остального мира.

Но почивать на лаврах не стоит, нужно следить за трендами, за новыми технологиями, за развитием рынка, чтобы предвосхищать ожидания гостей.

– Насколько значительна разница между, например, китайскими и арабскими туристами? Насколько активно внедряется China-friendly и халяль в российской гостиничной сфере, нужно ли это вообще?