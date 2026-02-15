Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 88 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 15.02.2026 (обновлено: 10:55 15.02.2026)
ПВО уничтожила 88 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем
Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ.
"Пятнадцатого февраля текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, акваторией Азовского моря, над территориями Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
