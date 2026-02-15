https://ria.ru/20260215/pvo-2074479198.html
ПВО уничтожила 88 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем
ПВО уничтожила 88 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем
Средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
